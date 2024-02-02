درخواست راهپیمایان یمنی برای تحریم رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دو استان «صعده» و «رَیْمَة» در شمال و غرب یمن و دو ناحیه «صِرواح» و «بُدْبُدَة» در غرب مأرب صبح امروز جمعه شاهد برگزاری راهپیمایی گسترده مردمی در حمایت از فلسطین با شعار «تا پیروزی در کنار غزه هستیم» بود.

راهپیمایان یمنی در بیانیه پایانی بر تداوم فعالیت‌ها و آمادگی‌های رزمی مردم یمن برای نبرد مقدس در حمایت از مسجدالاقصی و فلسطین تأکید کردند.

در این بیانیه همچنین از عملیات نیروهای مسلح یمن برای مقابله با متجاوزان و حمایت از فلسطین و همچنین عملیات قهرمانانه جهادی در فلسطین، لبنان و عراق استقبال شد.

یمنی‌ها اعلام کردند: ما موضع آمریکا و اروپا را در توقف حمایت‌های مالی از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آن روا) و همدستی سازمان ملل را با آنها محکوم می‌کنیم.

در بیانیه پایانی راهپیمایی صعده، مبادلات تجاری و انتقال کالا بین برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی «مایه شرمساری» خوانده شد و راهپیمایان از ملت‌های عربی و اسلامی خواستند به حکومت‌های خود فشار بیاورند تا از عرضه کالاها به دشمن در حالی که مردم غزه بیشتر به آن نیاز دارند، جلوگیری کنند.

گفتنی است که از زمان شروع تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۳ ماه پیش تاکنون، چندین استان یمن هر جمعه شاهد راهپیمایی در حمایت از مردم فلسطین بوده است.