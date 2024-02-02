راهپیمایی عظیم مردم یمن در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مردم یمن صبح امروز جمعه در هشت منطقه مختلف استان صعده در شمال این کشور بار دیگر با برپایی راهپیمایی میلیونی حمایت خود را از مردم غزه اعلام و تجاوز آمریکا و انگلیس به کشورشان را محکوم کردند.

این راهپیمایی در شهرهای صعده، الظاهر، المرازم، شعارة برازح، الجَرَشة بغمر، قطابر، ذویب و بنی بحر برگزار شد.

راهپیمایان پرچم‌های فلسطین و یمن و پارچه‌نوشته‌هایی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و نسل‌کشی فلسطین‌ها با حمایت آمریکا در دست داشتند.

آنها با سردادن شعارهایی خشم خود را از کشتار ملت فلسطین به‌دست صهیونیست‌ها در غزه و تجاوز آمریکایی-انگلیسی به یمن محکوم و بر تداوم تقابل با متجاوزان و حمایت از مردم فلسطین تا پیروزی تأکید کردند.

راهپیمایان یمنی همچنین شعار می‌دادند: (بسم الله، به خدا توکل کرده‌ایم)، (با آزادگان و قرآن علیه ائتلاف شیطان مبارزه می‌کنیم)، (حمایت از اسرائیل بس است، کاسه صبرمان لبریز شده است)، (روح و جانمان فدای مسجدالاقصی)، (الله اکبر… آمریکا شیطان بزرگ)، (در کنار غزه و فلسطین هستیم)، (برای جنگ با آمریکا آماده‌ایم).