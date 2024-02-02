۶ اصله نهال به یاد شهدای انقلاب در رودسر غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر تعداد ۶ اصله نهال بنام ۶ شهید والا مقام دوران انقلاب اسلامی رودسری در محوطه یادمان شهدای گمنام این شهرستان غرس شد.

«محمد حیدری» فرماندار رودسر در حاشیه مراسم غرس درخت اظهار کرد: گسترش فرهنگ ایثار و شهادت امری مهم و ضروری است و این درختان امروز در تجلیل و تکریم از مقام شامخ شهدای دوران انقلاب اسلامی رودسر کاشت شد.

حیدری بر لزوم نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: نظام سلطه در مقابل قدرت و اقتدار محور مقاومت در حالت استیصال قرار گرفته است و ان شاء الله به مدد الهی و با روحیه ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام شاهد پیروزی جبهه حق علیه جبهه کفر خواهیم بود.