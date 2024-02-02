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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۵

همزمان با دومین روز از دهه فجر؛

۶ اصله نهال به یاد شهدای انقلاب در رودسر غرس شد

۶ اصله نهال به یاد شهدای انقلاب در رودسر غرس شد

رودسر- همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر تعداد ۶ اصله نهال بنام ۶ شهید والا مقام دوران انقلاب اسلامی رودسری در محوطه یادمان شهدای گمنام این شهرستان غرس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر تعداد ۶ اصله نهال بنام ۶ شهید والا مقام دوران انقلاب اسلامی رودسری در محوطه یادمان شهدای گمنام این شهرستان غرس شد.

«محمد حیدری» فرماندار رودسر در حاشیه مراسم غرس درخت اظهار کرد: گسترش فرهنگ ایثار و شهادت امری مهم و ضروری است و این درختان امروز در تجلیل و تکریم از مقام شامخ شهدای دوران انقلاب اسلامی رودسر کاشت شد.

حیدری بر لزوم نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: نظام سلطه در مقابل قدرت و اقتدار محور مقاومت در حالت استیصال قرار گرفته است و ان شاء الله به مدد الهی و با روحیه ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام شاهد پیروزی جبهه حق علیه جبهه کفر خواهیم بود.

کد مطلب 6011994

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    نظرات

    • خدیجه هدایت بازرگانی IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
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      پاسخ
      سلام وادب خدمت تمامی مسولین گرامی دهه فجر برشما مبارک من خواهر اولین شهید انقلاب رودسر سپاس تشکردارم نهال برای این شهدا کاشتند اما جیزی که ما را خوشحال می‌کند تابلو شهدای انقلاب در میدان شهرداری نصب شود در حضور خانواده شهدا در غیر این صورت نظر ی ندارم خدانگهدارتون

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