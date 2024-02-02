محدودیتی برای خرید تضمینی گندم دیم در کرمانشاه نیست

علی ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال مسئولیت بستن قرارداد در کشت‌های قراردادی به مجموعه اداره غله واگذار شد.

وی افزود: محدودیتی برای خرید گندم دیم و آبی در کرمانشاه وجود ندارد و اداره غله آمادگی بستن قرارداد در هر دو نوع گندم را دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت کیفیت نان در کرمانشاه، تصریح کرد: ماهیانه وضعیت کیفیت نان، آرد و گندم هر استان توسط پژوهشکده نان و آرد کشور بررسی می‌شود و در آخرین بررسی وضعیت کرمانشاه وضعیتی خوب اعلام شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته استان کرمانشاه رتبه چهارم کشور در خرید گندم از کشاورزان را کسب کرد و از این لحاظ کمتر نیاز به واردات گندم از خارج استان داریم.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: از آنجا که گندم یک محصول استراتژیک محسوب می‌شود صادرات آن ممنوع است.