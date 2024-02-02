  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۲

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه:

محدودیتی برای خرید تضمینی گندم دیم در کرمانشاه نیست

محدودیتی برای خرید تضمینی گندم دیم در کرمانشاه نیست

کرمانشاه- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به ذخیره سازی مناسب گندم در انبارهای کرمانشاه، گفت: محدودیتی برای خرید تضمینی گندم دیم در کرمانشاه نیست.

علی ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال مسئولیت بستن قرارداد در کشت‌های قراردادی به مجموعه اداره غله واگذار شد.

وی افزود: محدودیتی برای خرید گندم دیم و آبی در کرمانشاه وجود ندارد و اداره غله آمادگی بستن قرارداد در هر دو نوع گندم را دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت کیفیت نان در کرمانشاه، تصریح کرد: ماهیانه وضعیت کیفیت نان، آرد و گندم هر استان توسط پژوهشکده نان و آرد کشور بررسی می‌شود و در آخرین بررسی وضعیت کرمانشاه وضعیتی خوب اعلام شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته استان کرمانشاه رتبه چهارم کشور در خرید گندم از کشاورزان را کسب کرد و از این لحاظ کمتر نیاز به واردات گندم از خارج استان داریم.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: از آنجا که گندم یک محصول استراتژیک محسوب می‌شود صادرات آن ممنوع است.

کد مطلب 6012003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها