جوایز رنکینگ اتحادیه جهانی به فرنگی کاران کشورمان اهداء شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی در پایان هر سال برای برترین کشتی گیران که در رنکینگ این اتحادیه قرار می‌گیرند جوایز دلاری را در نظر می‌گیرد.

بر این اساس جوایز دلاری فرنگی کار کشورمان عصر دیروز توسط علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به آنها اهدا شد و امین میرزازاده، محمدهادی ساروی و علیرضا مهمدی هرکدام ۵ هزار دلار و پویا دادمروز و مهدی محسن نژاد نیز هرکدام ۲ هزار دلار دریافت کردند.