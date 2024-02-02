  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

جوایز رنکینگ اتحادیه جهانی به فرنگی کاران کشورمان اهداء شد

جوایز رنکینگ اتحادیه جهانی به فرنگی کاران کشورمان اهداء شد

جوایز دلاری رنکینگ اتحادیه جهانی به فرنگی کاران کشورمان که در این رنکینگ در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفته بودند اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی در پایان هر سال برای برترین کشتی گیران که در رنکینگ این اتحادیه قرار می‌گیرند جوایز دلاری را در نظر می‌گیرد.
بر این اساس جوایز دلاری فرنگی کار کشورمان عصر دیروز توسط علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به آنها اهدا شد و امین میرزازاده، محمدهادی ساروی و علیرضا مهمدی هرکدام ۵ هزار دلار و پویا دادمروز و مهدی محسن نژاد نیز هرکدام ۲ هزار دلار دریافت کردند.

کد مطلب 6011985
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هاشمی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      احسنت به همه کشتی گیران پرتلاش کم توقع

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها