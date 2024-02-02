دشمن در چندین جبهه در حال مقابله با انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه عبادی سیاسی شهرستان خفر ابتدا بیان کرد: امروز به لطف خدا و به برکت انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی، کشور در اوج افتخار و اقتدار قرار دارد.

امام جمعه خفر گفت: پیشرفت ملت ایران در عرصه هوافضا، در عرصه علوم و فنون و تکنولوژی و نانو، در عرصه سازندگی و خدمت رسانی به مردم، علوم پزشکی و دانش و فناوری بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی افزود: این پیشرفت‌ها در حالی رخ داده که موانع زیادی بر سر راه بوده و به رغم مشکل تراشی‌ها و سنگ اندازی‌ها و تخریب‌ها و فشارها و دردسرزائی‌های روزانه دشمن، به یمن رهبری الهی امامین انقلاب، کشور از بحران‌های پیچیده و نیرنگ‌های رنگارنگ دشمن عبور کرده است.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی بیان کرد: امروز حیله دشمن تحمیل جنگ ترکیبی است و شما مردم همزمان در حال جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی، فضای مجازی و دیگر زمینه‌ها و زوایا با دشمن هستید.

وی افزود: باید مراقب باشیم فشارهای معیشتی که نتیجه این جنگ ترکیبی خصوصاً جنگ تمام عیار اقتصادی است ما را نسبت به آینده نظام و انقلاب بی‌تفاوت نکند.

امام جمعه خفر در پایان گفت: در گام دوم و چله دوم انقلاب، فصل جدیدی از حیات طیبه برای نظام اسلامی در کشور آغاز شده و میدان دیگری از جهاد بزرگ و جهاد کبیر برای رسیدن به عزت و پیشرفت به لطف خدا برای کشور فراهم شده تا این ملت به جایگاه متعالی خود برسد.