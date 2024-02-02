  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

امام جمعه پارس آباد:

مهمترین هدف دشمن دلسرد کردن مردم از انتخابات است

مهمترین هدف دشمن دلسرد کردن مردم از انتخابات است

پارس آباد - امام جمعه شهرستان پارس آباد گفت: دشمنان انقلاب از حضور پرشور مردم در انتخابات وحشت دارند و به هر نحوی در تلاش برای دلسرد کردن مردم از انتخابات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه مهمترین هدف دشمن دلسرد کردن مردم از انتخابات است، اظهار کرد: در شرایط کنونی دلسرد کردن مردم از انتخابات، گناهی نابخشودنی و خیانت به آرمان‌های امام وشهداست.

وی گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای آشنایی مردم با دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مسئولان با حضور در بین مردم از این فرصت برای انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده نمایند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به معنی تولد سیاسی مردم بود، افزود: در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی با صدای رسا و مبتنی بر واقعیات و پیشرفت‌های حاصل گردیده اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی قله های عزت و افتخار را به رهبری مقام معظم رهبری فتح کرده است.

باقری نابی بیان کرد: حمله نیروهای مقاومت به برج ۲۲ آمریکایی ها در اردن حکایت از توانمندی گسترده جبهه مقاومت دارد و هشداری است به صهیونیست‌ها و آمریکایی ها که منافع و نیروهایتان در سراسر منطقه در تیررس مقاومت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خاری در چشم دشمنان است و نقشه‌های شومشان را باطل کرده و آنان را ناامید می‌کند، خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی است و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6012025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها