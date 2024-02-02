به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه مهمترین هدف دشمن دلسرد کردن مردم از انتخابات است، اظهار کرد: در شرایط کنونی دلسرد کردن مردم از انتخابات، گناهی نابخشودنی و خیانت به آرمانهای امام وشهداست.
وی گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای آشنایی مردم با دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مسئولان با حضور در بین مردم از این فرصت برای انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده نمایند.
امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به معنی تولد سیاسی مردم بود، افزود: در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی با صدای رسا و مبتنی بر واقعیات و پیشرفتهای حاصل گردیده اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی قله های عزت و افتخار را به رهبری مقام معظم رهبری فتح کرده است.
باقری نابی بیان کرد: حمله نیروهای مقاومت به برج ۲۲ آمریکایی ها در اردن حکایت از توانمندی گسترده جبهه مقاومت دارد و هشداری است به صهیونیستها و آمریکایی ها که منافع و نیروهایتان در سراسر منطقه در تیررس مقاومت قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خاری در چشم دشمنان است و نقشههای شومشان را باطل کرده و آنان را ناامید میکند، خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی است و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
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