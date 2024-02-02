۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

امام جمعه موقت سنندج:

مسوولان برای ایجاداشتغال جوانان بکوشند/خدمات نظام قابل تقدیر است

سنندج_امام جمعه موقت سنندج گفت: اشتغال و ازدواج دغدغه‌های اصلی جوانان است و مسوولان باید برای ایجاد زمینه اشغال و فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید محسن حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: کردستان به واسطه خدمات نظام اسلامی در آستانه اعلام پایان خدمات رسانی گاز به تمام روستاهای کردستان است.

وی اتمام پروژه‌های مورد بهره‌برداری در دولت سیزدهم را قابل ستایش خواند و گفت: خدمات نظام قابل تقدیر است اما عملکرد ضعیف مسؤولان این خدمات را تحت‌الشعاع قرار داده است.

امام جمعه موقت سنندج افزود: تلاش دولت و دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات مردم و فراهم کردن زمینه اشتغال و ازدواج جوانان ضروری و لازم است.

ماموستا حسینی بیان کرد: بهترین افراد از امت پیامبر (ص) ایمانداران واقعی هستند، یعنی کسانی که در کنار اعلام ایمان به خدا، عمل صالح هم در کارنامه خود دارند.

وی تصریح کرد: شأن ایمان‌داران واقعی از ملائکه بالاتر است، و انسان‌های ایمان‌دار دارای قلبی پاک و سلیم هستند و از تکرار خطا اجتناب می‌کنند.

امام جمعه موقت سنندج گفت: مراسم شب‌های احیا و معراج در ماه رجب برگزار می‌شود که از مردم می‌خواهیم در این خطبه‌ها شرکت کنند تا با توسل به معنویات جامعه را از آسیب‌های اجتماعی دور کنند.

کد مطلب 6012080

