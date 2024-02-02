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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

امام جمعه دشتستان:

نظارت بر فعالیت اصناف در شهرستان دشتستان افزایش یابد

نظارت بر فعالیت اصناف در شهرستان دشتستان افزایش یابد

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: انتظار می‌رود که نظارت بر فعالیت اصناف در شهرستان دشتستان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با اشاره به در پیش بودن انتخابات اظهار کرد: علاوه بر اهمیت کلی، هر انتخاباتی به تناسب موقعیت زمانی و چگونگی تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوره، حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد: انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان در ایران با توجه به اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای، وضعیت و صف‌بندی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی داخلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: این انتخابات در موقعیتی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با پیمودن مسیر مقاومت و پایداری در برابر فشارهای نظام سلطه، به قدرت برتر منطقه راهبردی خاورمیانه تبدیل شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل بین‌المللی، در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت مؤثر جهانی است.

وی افزود: موفقیت‌ها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در مهار و مقابله با فتنه‌ها در داخل، از یک طرف و شکست‌ها و ناکامی‌های آمریکا و متحدان او در منطقه خاورمیانه از طرف دیگر، ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی را درباره تحولات سیاسی منطقه و جهان در آینده نگران ساخته است.

مصلح ادامه داد: تحولات اخیر و خیزش مردمان آزادیخواه جهان در دفاع از غزه و نمایش اقتدار جبهه مقاومت در منطقه با الهام از انقلاب اسلامی در حال به ثمر رسیدن است.

وی اضافه کرد: این تحولات به گمان بسیاری از صاحب‌نظران، روزبه‌روز بر عمق راهبردی ایران در منطقه و جهان افزوده است و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی متکی بر قدرت نظامی آمریکا را در منطقه با شکست کامل مواجه ساخته است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به ضعف نظارت بر اصناف تاکید کرد: متأسفانه عمده دستگاه‌های ناظر در انجام وظیفه خود کوتاهی و کم کاری دارند لذا عمده اصناف به دلیل عدم نظارت مستمر و قانونی توسط دستگاه‌های ناظر بر عملکرد آنها هم در کمیت و هم در کیفیت کالا و خدمات کاستی و نارسایی دارند و تخلفات زیادی را مرتکب می‌شوند.

وی بیان کرد: از جمله این تخلفات می‌توان به به‌کارگیری اتباع بیگانه، سد معابر، کم فروشی، گران فروشی، احتکار، عدم رعایت مقررات عفاف و حجاب و … اشاره کرد.

حجت الاسلام مصلح تاکید کرد: این موارد و مسائل موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند و مسؤولان باید مدافع حقوق عامه باشند و اجازه ندهند حق و حقوق مردم تضییع شود.

کد مطلب 6012081

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