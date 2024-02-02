نظارت بر فعالیت اصناف در شهرستان دشتستان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با اشاره به در پیش بودن انتخابات اظهار کرد: علاوه بر اهمیت کلی، هر انتخاباتی به تناسب موقعیت زمانی و چگونگی تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوره، حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد: انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ششم مجلس خبرگان در ایران با توجه به اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای، وضعیت و صف‌بندی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی داخلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: این انتخابات در موقعیتی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با پیمودن مسیر مقاومت و پایداری در برابر فشارهای نظام سلطه، به قدرت برتر منطقه راهبردی خاورمیانه تبدیل شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل بین‌المللی، در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت مؤثر جهانی است.

وی افزود: موفقیت‌ها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در مهار و مقابله با فتنه‌ها در داخل، از یک طرف و شکست‌ها و ناکامی‌های آمریکا و متحدان او در منطقه خاورمیانه از طرف دیگر، ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی را درباره تحولات سیاسی منطقه و جهان در آینده نگران ساخته است.



مصلح ادامه داد: تحولات اخیر و خیزش مردمان آزادیخواه جهان در دفاع از غزه و نمایش اقتدار جبهه مقاومت در منطقه با الهام از انقلاب اسلامی در حال به ثمر رسیدن است.

وی اضافه کرد: این تحولات به گمان بسیاری از صاحب‌نظران، روزبه‌روز بر عمق راهبردی ایران در منطقه و جهان افزوده است و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی متکی بر قدرت نظامی آمریکا را در منطقه با شکست کامل مواجه ساخته است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به ضعف نظارت بر اصناف تاکید کرد: متأسفانه عمده دستگاه‌های ناظر در انجام وظیفه خود کوتاهی و کم کاری دارند لذا عمده اصناف به دلیل عدم نظارت مستمر و قانونی توسط دستگاه‌های ناظر بر عملکرد آنها هم در کمیت و هم در کیفیت کالا و خدمات کاستی و نارسایی دارند و تخلفات زیادی را مرتکب می‌شوند.

وی بیان کرد: از جمله این تخلفات می‌توان به به‌کارگیری اتباع بیگانه، سد معابر، کم فروشی، گران فروشی، احتکار، عدم رعایت مقررات عفاف و حجاب و … اشاره کرد.

حجت الاسلام مصلح تاکید کرد: این موارد و مسائل موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند و مسؤولان باید مدافع حقوق عامه باشند و اجازه ندهند حق و حقوق مردم تضییع شود.