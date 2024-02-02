به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن باقری ظهر جمعه با حضور در کمیته امداد و جمع همکاران این نهاد انقلابی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مدل جدیدی از حاکمیت دینی و ارزشی را منطبق بر خواست انسانها ارائه کرد که آوازه آن جهانی شده است.
وی گفت: بعد از گذشت ۴۵ نهضت عظیمی که به رهبری امام راحل (ره) شروع شد، الگوی بینظیری را به دنیا عرضه کرده که در آن شاخصه ارزشی الهی و باورهای دینی را شاهد هستیم.
حجتالاسلام باقری بیان کرد: در این ۴۵ سال دشمنان انقلاب اسلامی تمام زور خود را به کار گرفتند تا این حرکت عظیم را متوقف کنند اما با هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنههای مختلف که نشان از اتحاد و انسجام است، بالندگی انقلاب اسلامی را شاهد هستیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل به برکات این انقلاب به ویژه در توجه و بها دادن به طبقات مستضعف و محروم اشاره کرد و گفت: همین نهاد کمیته امداد مولود با برکت انقلاب اسلامی است که با نیت کمک به محرومان تاسیس شده و در این ۴۵ سال خدمات سرشار از خیر و برکت را برای مردم به همراه داشته است.
وی در ادامه اعلام کرد: در این ۴۵ سال نه تنها موتور حرکت این انقلاب لحظهای خاموش نشده بلکه در سطح جهانی و بینالمللی با قدرت و صلابت در حال حرکت است که پیشرفتهای حوزههای مختلف، نشان از این کارآمدی است.
حجتالاسلام باقری افزود: باید مدیران و مسئولان برای ایجاد امیدواری بیشتر، خدمات نظام اسلامی را بدون کم و کاست و یا سیاسی کاری تبیین و تشریح کنند تا نسل امروز به رغم همه فضاسازیهای کاذب دشمن در جریان این پیشرفتها قرار گیرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل به دو رویداد مهم و سرنوشتساز پیشرو اشاره کرد و گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند، تیر خلاص بر پیکره استکبار پُرحیله خواهد بود.
نظر شما