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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

با حضور معاون رییس‌جمهور:

پنج پروژه سازمان حفاظت محیط زیست در استان هرمزگان افتتاح شد

پنج پروژه سازمان حفاظت محیط زیست در استان هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس - پنج پروژه سازمان حفاظت محیط زیست در هرمزگان به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر توسط معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه ظهر جمعه در دومین سفر استانی رییس جمهور و اعضای هیات دولت که به استان هرمزگان سفر کرده است در نشستی ویدیو کنفرانسی، این پنج پروژه محیط زیستی را با اعتباری بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار داد.

افتتاح پاسگاه محیط بانی هماگ با اعتبار هشت میلیارد ریال، ایستگاه غبارسنجی بندرلنگه با ارزش ریالی ۱۴ میلیارد، احداث پاسگاه محیط بانی حرا (منطقه خورخوران) با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و احداث پاسگاه محیط بانی رودخانه با اعتبار ۹ میلیارد ریال از جمله طرح‌های محیط زیستی به شمار می رود که از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح شد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه این سفر کاری صبح جمعه از منطقه حفاظت شده گنو بازدید و در نشستی با محیط بانان، اساتید دانشگاه و سمن ها شرکت کرد.

سلاجقه روز گذشته به همراه رییس جمهور و اعضای هیات دولت جهت افتتاح یکهزار و ۳۲ طرح در حوزه های مختلف وارد استان هرمزگان شد.

کد مطلب 6012087

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