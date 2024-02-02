به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام علی رادمرد در خطبه‌های نماز جمعه ماهدشت ضمن تبریک دهه مبارک فجر گفت: جامعه یعنی شبکه ارتباطات انسانی و این شبکه در جامعه آرمانی قرآنی، با مفهوم ولایت شناخته می‌شود. ولایت به‌معنای پیوند «انسان» با «خدا» و «اهل ایمان به خدا» است که با تحقق آن، جامعه اسلامی به شکل شبکه ولایت قوام می‌یابد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم بدانیم که یک نظام اجتماعی یا شبکه ارتباطی انسانی تحت چه شرایطی صورت ولای الهی پیدا می‌کند، می‌توان با بهره‌گیری از این روایت امام کاظم (ع) به سه مؤلفه اصلی شبکه ولایت پی برد. در واقع این فرمایش ساختار شبکه ولایت را مبتنی بر سه رابطه تعریف می‌کند: رابطه طولی، رابطه عرضی و رابطه عُمقی.

امام جمعه ماهدشت مطرح کرد: «بیعت» بُعد طولی در شبکه ولایت است که انسان را به خداوند و رسول و اولیای امور متصل می‌کند و «سنت» بُعد عمقی در شبکه ولایت است که ارتباط انسان را با عمل صالح شکل می‌دهد؛ عمل صالح سازنده شخصیت ایمانی فرد و جامعه است.

حجت الاسلام رادمرد ادامه داد: «اجتماع» بُعد عرضی در شبکه ولایت بوده که زمینه‌ساز ارتباط انسان مسلمان با امت اسلامی و جماعت مسلمانان و عموم مؤمنان در زمین است. بر اساس این روایت نورانی امام کاظم (ع)، عدم تنظیم حیات انسان مسلمان در این ساختار، موجب هلاکت وی می‌شود.

امام جمعه ماهدشت بیان کرد: اما کسی اگر خود را در مسیر بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) قرار دهد و فهم دقیقی از بعثت داشته باشد و اساس اهداف آن حرکت کند به شخصی مانند حضرت امام خمینی (ره) تبدیل می‌شود که انقلاب او استمرار بعثت پیامبر اسلام (ص) بوده و هست.

امام راحل خط مستمر بعثت نبوی را پررنگ کردند

به گفته وی، خداوند متعال به امام راحل این توفیق را داد که خط مستمر بعثت نبوی را در این دوران با ابتکار، شجاعت، اندیشه بلند و فداکاری خود پررنگ و نمایان کند. امام خمینی (ره) توانستند همان خط بعثت را که در طول زمان کمرنگ بود، پررنگ کنند و جامعیت اسلام را در عمل و جامع بودن دین اسلام را نشان دهند.

حجت الاسلام رادمرد مطرح کرد: این انقلاب به پیروی از بعثت نبوی بر ضد ظلم، استبداد و استکبار و طرفدار مظلومان از هر آئین و دین و طرفدار محرومان و مستضعفان از هر ملتی و با هر دین و مسلکی بود. وقتی این انقلاب تشکیل و نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، همان حادثه‌ای که برای پیغمبران پیش می‌آمد، تکرار شد.

امام جمعه ماهدشت با اشاره به اینکه اشرار عالم در مقابل این انقلاب صف کشیدند همانگونه که در مقابل پیغمبران صف می‌کشیدند، بیان کرد: هر سختی که تحمل کنید، یک عمل صالح است، در حالی که اگر تسلیم دشمن شوید، سختی‌هایتان هیچ اجری پیش خدا ندارد و تن دادن به ظلم مجازات هم دارد. قرآن نیز دستور می‌دهد که نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید.

وی با اشاره به تقسیم دنیا به دو بخش سلطه گر و سلطه پذیر عنوان کرد: سلطه گر و سیاست و فرهنگ و اقتصاد خود باید مسلط و سلطه پذیر نیز در مقابل سلطه گر تسلیم باشد. پیش از انقلاب، بخشی از دنیا به دست آمریکا، بخشی به دست شوروی آن زمان و بخشی نیز به دست قدرت‌های درجه دومی بود که دنباله روی اینها بودند.

حجت الاسلام رادمرد ادامه داد: جمهوری و نظام و انقلاب اسلامی نظام سلطه که هنجارهای آن رگ حیات استکبار بود را رد کرد. این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی شود و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با آنها همراهی کند. نظام اسلامی ایستاده و با ظلم و سلطه مخالف است و تاکنون هم این مسیر را ادامه داده و موفق هم بوده است.

بی اطلاعی مردم از پیشرفت‌ها، میدانی برای جولان دشمن

امام جمعه ماهدشت بی اطلاعی مردم و به ویژه جوانان از پیشرفت‌ها، ابتکارات و دستاوردهای این کشور و نظام را میدانی برای جولان دشمن با جایگزینی اطلاعات و خبرهای دروغین دانست و خاطرنشان کرد: در دهه مبارک فجر همه باید در مدارس و سایر مکان‌ها نسبت به این مهم در قالب‌های مختلف اقدام کنند؛ این امر مردم را دلگرم‌تر می‌کند.

وی با اشاره به تلاش و تبلیغ دشمن برای کمرنگ کردن انتخابات و بی اثر جلوه دادن رأی دادن مطرح کرد: در این راستا گسل‌های اقتصادی را هم فعال می‌کنند تا بتوانند جامعه را دچار شکاف و دلسرد کنند و به بهانه واهی حمله آمریکا، قیمت دلار را چند هزار تومان گران کرده و برای برهم زدن فضای اقتصادی داخلی، خبرپراکنی می‌کنند.

حجت الاسلام رادمرد عنوان کرد: قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی در اعلام فساد و دستگیری‌ها مصمم هستند و برخورد می‌کنند و اخیراً نیز ۶ نفر فعال اقتصادی که ارزهای فراوانی برای واردات و … گرفته و فرار کره بودند، در دو سه روز گذشته دستگیر و به کشور بازگردانده شدند اما پیشگیری درمان اصلی است و باید رعایت و در قوانین و نظارت‌ها راه برای آنها بسته شود.

امام جمعه ماهدشت در بخش دیگری از سخنان خود زمین‌های قولنامه ای را قفلی بزرگ برای این شهر و علت اساسی ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و بیان کرد: هنوز پاسخی از سوی مسؤولان مرتبط دریافت نشده که لازم است گزارش بدهند که پیگیری‌ها و فعالیت‌هایشان تا کجا پیش رفته و چه سرانجامی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اتحاد و انسجام شهر را قوی می‌کند و می‌توان در امتداد افق‌های درخشان برای پیشرفت حرکت کرد، خاطرنشان کرد: هر عاملی که موجب به هم خوردن انسجام، اتحاد و همدلی شود را از خودتان دور و سعی کنید بهانه به دست دیگران ندهید. مسؤولین نیز در این راستا در نوع مدیریت خود توجه لازم را داشته باشند.