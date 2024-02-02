برف بیشتر نقاط استان قم را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از شامگاه پنجشنبه در بیشتر مناطق استان قم آغاز شده و این سامانه بارشی تا امشب فعالیت خود را در استان ادامه خواهد داد.

بارش برف در شهرستان کهک، بخش قاهان شهرستان جعفرآباد، بخش خلجستان و سلفچگان چهره این مناطق را سفید پوش کرده است.

پیش بینی می‌شود بارش برف از عصر امروز متوقف شود و به دنبال آن با افزایش برودت، شاهد یخ زدگی سطح جاده‌ها خواهیم بود که این امر موجب خواهد شد تا تصادفات در محورهای استان افزایش یابد.

پلیس راهور استان قم از شهروندان قمی درخواست کرده تا از سفرهای غیر ضروری به مناطق برفی خودداری کنند و داشتن زنجیر چرخ برای تردد در این مناطق الزامی است.

تاکنون هیچ یکی از محورهای مواصلاتی استان قم به دلیل برف گیر بودن بسته نیست و همه مسیرها باز است.

به مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم، در پی اعلام هواشناسی، مبنی بر احتمال ریزش نزولات جوی باران و برف، ۱۰ اکیپ راهدار در قالب ۹۰ نفر عوامل اجرایی و ۷۸ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری، در ۹ راهدارخانه ثابت و موقت، مستقر و با ریزش اولین سامانه‌های بارش برف، نسبت به اجرای عملیات برفروبی و نمکپاشی در طول محورهای برفگیر اقدام کردند.

محمد پورتیموری افزود: درحال حاضر شاهد بارش باران و برف در سطح استان بوده و عوامل راهدار درحال اجرای عملیات برفروبی و نمکپاشی در طول محورهای برفگیر می‌باشند.

هواشناسی نیز با صدور هشدار زرد در استان قم از شهروندان خواسته از سفر به گردنه‌های برف گیر استان به دلیل لغزندگی مسیر خودداری کنند.