نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: مهمتر از اینکه به چه کسی رای بدهیم حضور در پای صندوق های رای است چرا که این حضور ادای یک وظیفه ملی و دین به نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با تاکید بر ضرورت حضور در پای صندوق های رای اظهار کرد: مهم تر از اینکه به چه کسی رای بدهیم حضور در پای صندوق های رای است این حضور اداء یک وظیفه ملی و دینی است.

وی خاطرنشان کرد: عدم حضور ضعف ما را نشان می دهد و دشمن را برای برنامه های خطرناک تطمیع می کند و تطمیع دشمنان کشور خیانت بزرگ به کشور است و همه ضرر می بینند اوضاع کشورهای اطراف که در آتش عدم امنیت می سوزند نشان می دهد که آنها در منطقه حساس خاورمیانه هر دولتی را که بخواهند به راحتی اوضاعش را بهم می ریزند مگر اینکه آن کشور اقتدار داشته باشد و بزرگترین اقتدار حضور مردم در صحنه و وحدت ملت است.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: دشمن با تمام توان برای ضربه زدن به کشور و نه صرفاً نظام آمده است اگر اندکی به اطرافمان نگاه کنیم چهره های عبوس و چشم های خون گرفته دشمن را می توانیم ببینیم و صدای دندان هایی که از روی غیض نسبت به انقلاب اسلامی به هم ساییده می شود بشنویم.

دشمن دیوانه دار در پی شکست ایران است

آیت الله عاملی تصریح کرد: آنها دیوانه وار علیه ما کار می کنند در ماجرای تحریم ایران دولت اسپانیا گفت؛ دولت ما با این تحریم زمین می خورد ولی ما حاضریم زمین بخوریم ولی ایران را زمین بزنیم.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی انسان با غیرت هیچ وقت کشور خود را در برابر این گرگ های گرسنه رها نمی کند از طرفی قهر با صندوق برای قهر کننده هیچ فایده مثبتی ندارد و انسان عاقل کار عبث انجام نمی دهد نه تنها فایده مثبتی ندارد بلکه بدترین اثر منفی را نیز دارد چون موجب ورود انسان های نالایق به حساس ترین مرکز تصمیم گیری کشور می شود و یک فرصتی عظیم از دست می رود.

حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس حیاتی است

امام جمعه اردبیل بیان کرد: در روزگار ما کمیسیون های مجلس مخصوصاً کمیسیون های اقتصادی شدیداً به افراد متخصص احتیاج دارند تا موتور محرک کشور گردیده و با یک معماری اقتصادی آرمانی بخش مهمی از ملت ما را که از مشکلات اقتصادی رنج می برند رها سازند.

عاملی گفت: اینکه یک مسلمان آن چنان عمل کند که موجب غیض کفار و دشمنان دین گردد یکی از تکالیف و وظایف شرعی مسلمانان است خداوند بعضی ها را عذاب می کند صرفاً برای اینکه او در عمر خودش برای خدا غضب نکرده است.طبق روایات خداوند مومن ضعیف و بی غیرت را در درگاه خود قبول نمی کند.

وی بیان کرد: در موضوع انتخابات مجلس اولاً توجه شود که مجلس برنامه ریزی چهار سال کشور را به عهده می گیرد یا جلو می برد یا ضربه می زند آن هم در روزگاری که سرعت تحولات در آن همه را غافلگیر می کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مجلس در چهار سال می تواند دولت و وزراء را مدیریت کند قدرت را جا به جا کند این فرصت بسیار عظیمی است چهار سال زمان کمی نیست همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند؛ ممکن است زمانی رئیس جمهور با رای مجلسیان انتخاب شود و این نهایت مکانت و جلالت برای مجلس است.یعنی از نظر حقوقی این جمله کاملاً مبرهن است که مجلس در راس امور است.

عاملی خاطر نشان کرد: از اصرار دشمن بفهمیم که وظیفه ما چیست مبادا در صف دشمنان قرار بگیریم مبادا در زمین آمریکا و اسرائیل بازی بکنیم مبادا در صف منافقین قرار بگیریم که ۱۷ هزار نفر را ترور کردند مبادا در صف قاتلین و تروریست ها قرار بگیریم.

وی در ادامه افزود: هیچ عاقلی بنای باشکوهی را که ساخته است نقض و خراب نمی کند ما بنای بسیار بزرگی را در دنیا با انقلاب اسلامی شروع کرده ایم ما باید آن را به سرانجام برسانیم نباید آن را در نصف راه رها کنیم و با دست خود آن را خراب کنیم.

دشمن منتظر رویداد انتخابات در ایران است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: توجه شود که دشمن بیشتر از ما منتظر انتخابات است چون نتیجه انتخابات و اندازه مشارکت برای آنها بسیار مهم است آنها برنامه های خود را براساس مشارکت ما عملیاتی خواهند کرد آنها "تشفی خاطر" های خطرناک برای ملت ما و کشور ما تدارک دیده اند و آنها را به شرط ضعف مشارکت شروع خواهند کرد.

عاملی با بیان اینکه بهترین جمله‌ای که این هفته از سوی سیاست مداران دنیا گفته شد سخن رئیس سازمان سیاسی آمریکا بود، اظهار کرد: رئیس این سازمان عظیم اطلاعاتی دنیا که طبعاً بی حساب و کتاب حرف نمی‌زند و بر تمام امور اشراف دارد گفته است؛ تنها راه ایجاد امنیت در خاورمیانه و تنها کلید امنیت اسرائیل و منطقه همکاری و تعامل با ایران است عین این جمله قبل از انتخابات سال ۸۸ توسط اوباما گفته شد این باور در آمریکایی ها هم نشان اقتدار کامل ایران اسلامی است و هم توفیق بزرگی در امنیت ایران است توجه شود که عامل اصلی این اقتدار و امنیت نفوذ عظیم منطقه‌ای ایران است.

وی گفت: تمام کشورها برای تحصیل نفوذ منطقه‌ای تلاش می‌کنند چون امنیت خود را در آن می‌دانند ترامپ با صراحت اعلام کرد که در خاورمیانه ۷ تریلیون دلار صرف کردیم اما ناکام ماندیم یکی از آثار این اقتدار این است که در صورت فراهم شدن زمینه مذاکره بین ایران و غرب قطعاً ورود ایران به مذاکره ورود مقتدرانه خواهد بود و طرف مقابل از تحکم و زورگویی باز خواهد ماند.

سرنگونی من و تو نشان از عظمت بین المللی ایران

امام جمعه اردبیل با اشاره به تعطیلی شبکه معاند من و تو تصریح کرد: ۱۴ سال پیش صهیونیست‌های پولدار شبکه‌ای را به نام من و تو علیه ایران راه‌اندازی کردند و اظهار داشتند ما با این شبکه سبک زندگی ایرانی‌ها را تغییر و حکومت ایران را از این طریق سرنگون خواهیم کرد اما از قضا خودش در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سرنگون و تعطیل شد.

عاملی اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند علت تعطیلی ضعف تاثیرگذاری آنها در ملت ایران بود آنها نتوانستند به یک قرارگاه فرماندهی شورش تبدیل شوند عده‌ای می‌گویند علت تعطیلی ورشکست شدن اسرائیل در اثر جنگ غزه است.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار در جنگ غزه خسارت دیده است و دیگر نمی‌تواند کانال داری کند اسرائیلی های ساکن غلاف غزه همه به اردوگاه کوچ کرده اند و هزینه سنگینی را برای اسرائیل درست کرده اند همچنین شهرک های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی در کنار مرز لبنان همه شهرک ها را تخلیه و در اردوگاه ها به سر می برند.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: هزینه جنگ، هزینه احضار نیروهای احتیاطی و خرید حجم عظیمی از سلاح اقتصاد اسرائیل را فلج کرده است تعطیلی این شبکه درس عبرت خوبی برای چند شبکه مشابه است به آنها می‌گوییم شان ملت ما بالاتر از این است که عزت و استقلال کشور خود را پای کانال شما ذبح کند این رسانه‌های روزمزد که به زور ربات، لایک و کامنت‌های فیک خودنمایی می کنند در هر لحظه ممکن است در چشم اربابان خود بی‌ارزش شوند ملت ما هیچ وقت به کانالی که متولیان آن نصف جمعیت ما را در جنگ جهانی از گرسنگی کشته اند وثوق نمی‌کنند.

تصرف عرصه های علمی و تکنولوژی دستاورد انقلاب

امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبه ها با تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از برکات انقلاب اسلامی تصرف عرصه‌های حساس علمی و تکنولوژی است از جمله آنها پیشرفت محیرالعقول کشور در صنعت ماهواره و ماهواره بر است.

عاملی بیان کرد: در آستانه دهه فجر ارسال سه ماهواره پیشرفته با ماهواره بر سیمرغ به فضا که نقش حیاتی در موضوع تحقیقات و مخابرات دارند نشان داد که ایران اسلامی در آینده نزدیک تنه به تنه پیش قراولان این صنعت خواهد زد.

وی افزود: دستیابی به این تکنولوژی حساس آن هم در محاصره شدید تکنولوژی که بدترین محاصره است اوج اقتدار علمی کشور ما را می‌رساند و دقیقاً همین موضوع کابوس بزرگ برای جامعه به اصطلاح جهانی است که می‌خواهد تولیت انحصاری تکنولوژی‌های سرنوشت ساز را در اختیار خود داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: آنها تصمیم جدی دارند که بعد از اتمام سوخت فسیلی امتیاز سوخت هسته ای را در اختیار خود داشته باشند و با قیمت های سنگین به ملت ها بفروشند و لذا راضی به احداث نیروگاه های هسته ای در کشوری مثل ایران نیستند ما این راه علمی را ناتمام نخواهیم گذاشت و با شرکت در انتخابات اقتدار علمی مضاعف را فراهم خواهیم کرد.

عاملی با اشاره به اظهارات اخیر سفیر رژیم غاصب صهیونیستی در آذربایجان اظهار کرد: سفیر اسرائیل در آذربایجان باز افاضه کرده و گفته ای مردم آذربایجان! ما در غزه با مردم عادی کاری نداریم فقط حماس را می‌کشیم. او با این سخنان خود مشمئز کننده‌ترین دروغ را به مردم آذربایجان تحویل داده است تمام مسئولین ارشد اسرائیل به خلاف حرف او تصریح کرده‌اند نتانیاهو می گوید حتی کودکان اهداف نظامی مشروع هستند.

وی بیان کرد: بایدن این هفته جمله‌ای گفت که باید برای آن خون گریست او اظهار کرد جنگ غزه برای ما مقدس است این جنگ مقدس را ما ادامه خواهیم داد. تمام مفاهیم سیاسی مثل دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حاکمیت ملی، دیکتاتور و… در زمان ما تحریف شده است فقط قدسیت مانده بود آن نیز تحریف شد.

آیت الله عاملی ادامه داد: همیشه جباران تاریخ وقتی کم می‌آورند از دین مایه می‌گذارند در کربلا نیز شعارهای بنی امیه تماماً شعارهای دینی است بنی امیه با آیه قرآن سر امام حسین (ع) را می‌برند امیرالمومنین (ع) نیز می‌فرماید: با چادر دین نگذاشتند شما مرا بشناسید.

وی اظهار کرد: مصیبت عالم اسلام در خصوص فلسطین از دو حیث است اول قتل عام و نسل کشی مسلمان ها که اسرائیل شروع کرده و با کمال بی رحمی ادامه می دهد دوم از نظر اشغال مسجد الاقصی و اهانت به این مسجد مقدس و تاریخی است.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: علمای اسلام در علت آن می گویند درهای آسمان از بیت المقدس باز می شود حالا صهیونیست ها به همان نقطه قدسی و آسمانی با سگ ها وارد می شوند با تمام اعتقاد و با تمام وجود می گوییم در تلویث مقدسات مسلمان ها اگر مسلمانی دق مرگ شود جای ملامت ندارد.