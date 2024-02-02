ایجاد انگیزه توسط بازیکن محروم تیم ملی ایران برای بازی با ژاپن

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، دیدار تیم های ملی فوتیال ایران و ژاپن از ساعت ۱۵ فردا شنبه چهاردهم بهمن ماه برگزار می‌شود.

تنها تمرین تیم ملی ایران در حالی از ساعت ۱۲ امروز به وقت محلی برگزار شد که شادابی شاگردان امیر قلعه نویی چهره خاصی به تمرین بخشیده بود.

حضور رسانه ها تنها در ۲۰ دقیقه ابتدایی تمرین با توجه به قانون AFC مجاز بود تا به ثبت تصاویر و تهیه گزارش بپردازند.

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران که به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار قبلی با سوریه نمی تواند این این را برای بازی با ژاپن همراهی کند هنگام بازی آقاوسط سمت دوربین خبرنگاران آمد و با گفتن جمله "کُت تن کیه؟!" انگیزه‌های تیم را نشان دادند.

جمله ای که در مستطیل سبز فوتبال انگیزه های فردی و تیمی را با چاشنی کری خوانی نشان می‌دهد تا حالا طارمی با وجود محرومیت این موضوع را رسانه ای کند.

او تیم ملی ایران را برنده بازی حساس فردا مقابل ژاپن می‌داند و باید منتظر بود انگیزه های هم تیمی هایش را برای این دیدار مشاهده کرد.