به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک نهایی نهایی هجدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۴ بهمن در ورزشگاه اجوکیشن سیتی شهر دوحه به مصاف تیم ملی ژاپن خواهد رفت.

علیرضا بیرانوند در نشست خبری قبل از این دیدار که امروز جمعه برگزار شد گفت: خیلی خوشحالم رسانه کشورهای دیگر هم اینجا هستند و همین نشان می دهد ما فردا چه بازی بزرگی را پیش رو داریم. فردا می توانست فینال باشد و حیف است یکی از این تیم های خیلی خوب زود به کشور خود بازگردد. ژاپن تیم خیلی سرسختی است. بازیکنان خیلی بزرگی دارد که در لیگ های معتبر دنیا بازی می کنند.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: ما هم برای این دیدار کاملا آماده هستیم. ریکاوری خیلی کمی داشتیم. کمتر از ۷۲ ساعت بین دو بازی داریم که حتی مدت قانونی هم نرسیده است‌ فردا روز خیلی مهمی است. چون دعای ۸۰ تا ۹۰ میلیون ایرانی پشت سر ما هستند و می دانند هر کاری می کنیم تا آن‌ها را خوشحال کنیم.

علیرضا بیرانوند ادامه داد: حالا دیگر اینها گذشته است. به هر حال بازیکنان خیلی حرفه ای داریم. باید تمام تلاش خودمان را کنیم تا بتوانیم پس از بازی سخت ۱۲۰ دقیقه ای توانمندی لازم را کسب کنیم.