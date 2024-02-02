محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی تا اوایل وقت فردا شاهد تأثیرات سامانه بارشی بر خوزستان خواهیم بود که رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط و تندبادهای لحظهای برای برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه احتمال بارش تگرگ در برخی نقاط دور از انتظار نیست، افزود: تا اواسط هفته آینده احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق در برخی از مناطق استان به ویژه راههای ارتباطی وجود خواهد داشت.
سبزه زاری با بیان اینکه در این مدت در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات یخ زدگی سطح زمین و احتمال وقوع دماهای صفر و زیر صفر پیش بینی میشود، ادامه داد: شمال خلیج فارس تا اوایل هفته آینده مواج است.
مدیر کل هواشناسی خوزستان: در شبانه روز اخیر امیدیه، آغاجاری و هندیجان با ۲۴.۷ و دهدز (دزپارت) با یک درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی گفت: در این مدت حداکثر دمای اهواز به ۲۰.۳ و حداقل به ۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
