به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده عصر جمعه در جلسه شورای اداری استان که به ریاست جمهوری برگزار شد، بیان داشت: مدیران حضورشان در بین مردم بیشتر شود. پای درد و دل مردم بنشینید، حضورتان در بین مردم از قبل بیشتر شود.

وی با بیان ابنکه زیر بنای انقلاب اسلامی فرهنگ است، عنوان کرد: قبل از اقتصاد، سیاست و غیره اولویت فرهنگ در انقلاب اسلامی مشهود است، هر چه در این بخش هزینه کنیم از بخش های دیگر هزینه ها کمتر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان اظهارداشت: مقام معظم رهبری فرهنگ دریا پایه را مطرح کردند. فرمودند: استفاده از ظرفیت های دریا یک فرهنگ دریا پایه ایجاد می کند. ۳۵ درصد جمعیت کشور در سواحل زندگی می کنند. ۷ استان ساحلی داریم.

وی خاطرنشان کرد: سند فرهنگی و اجتماعی یک نیاز برای استان است. این سند باید تدوین، تصویب و اجرایی شود. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۳ بتوانیم به اتمام برسانیم. برش استانی نقشه فرهنگی استان طی دو سال تهیه کرده ایم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان، افزود: استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد می تواند به زدودن فقر در استان کمک کند. در سیستان و بلوچستان تردد خودروهای پلاک آزاد با تصویب دولت اجرایی شد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خاطرنشان کرد: توقع جوانان استان بهره گیری از آنها در کادر مدیریتی و لایه های مختلف صنایع حضور داشته باشند. هر چه مدیران پروازی کاهش یابد، می تواند امید را در جوانان برای تحصیلات عالیه افزایش یابد.