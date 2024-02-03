مهنوش خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت موضوع استخدامی آموزش و پرورش، اظهار کرد: با توجه به انتشار دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای آمادگی، موفقیت و بالا بردن سطح علمی شرکت کنندگان این مرکز آموزش عالی علمی کاربردی با توجه به منابع اعلامی مندرج در دفترچه آزمون اقدام به طراحی و اجرای سرفصل‌های هشتگانه آزمون خواهد شد.

وی به برگزاری دوره‌های آمادگی استخدامی آموزش و پرورش متناسب با سرفصل‌های استاندارد تدوین شده تاکید کرد و افزود: اساتید این دوره‌ها از مدرسین مجرب آموزش و پرورش و دانشگاه که دارای بیش از ۲۵ سال سابقه تدریس و مدیریت آموزش هستند که خود بیانگر سطح بالای علمی و آموزشی این دوره‌ها است و می‌تواند خروجی مناسبی برای موفقیت متقاضیان داشته باشد.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی همیاری شهرداری‌های کرمانشاه تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های جالب دوره‌های آموزشی و آمادگی برای آزمون استخدامی این است که محتوای دوره‌ها به صورت کاملاً کاربردی هستند در پایان دوره که شامل ۲ محور عمومی و تخصصی است در هشت دوره مجزا به طور کامل آموزش داده خواهد شد.

خزایی ادامه داد: منابع این آزمون شامل تاریخ و فرهنگ تمدن، تعلیم و تربیت اسلامی، معارف و اندیشه‌های اسلامی و انقلابی، دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی، روانشناسی تربیتی، روش‌ها و فنون تدریس، سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، استاد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش است که برای هر کدام از دوره‌ها در پایان گواهینامه معتبر از سوی دانشگاه علمی کاربردی صادر می‌گردد.

وی به مزیت حضور در دوره‌ها و دریافت گواهی‌ها تاکید و عنوان کرد: با توجه به اعتبار گواهینامه طبق بخش نامه ۱۵۵۸۵۰۵ سازمان اداری استخدامی کشور قابل ارائه و امتیازبندی کارکنان ادارات و سازمان‌ها برای پر نمودن ساعات آموزشی خواهد بود..

خزایی در پایان اضافه کرد: کسانی که تمایل به شرکت در دوره‌های مذکور را دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره می‌توانند به ساختمان دانشکده واقع در میدان آزادگان ابتدای شهرک صدرا مراجعه نموده یا با شماره ۰۹۹۹۹۹۰۱۷۷۲ تماس حاصل نمایند.