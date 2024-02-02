نفرات برتر آقایان و بانوان مسابقات موتوکراس مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، راند چهارم مسابقات موتورکراس قهرمانی سال ۱۴۰۲ جام شهدای گلزار کرمان در بخش بانوان روز پنجشنبه به میزبانی استان کرمان برگزار شد.

این مسابقات با حضور مازیار ناظمی رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، میثم پاریزی مدیر کل ورزش و جوانان کرمان، دکتر حسن زاده معاون استاندار کرمان، فرهاد نژاد فصیحی دبیرکل فدراسیون، فیروزه سیدمهدی نایب رئیس فدراسیون، علی بهرامی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی کرمان، خانواده ها وجمعی از علاقه مندان این رشته در استان برگزارشد.

نفرات برتر این مرحله به شرح زیر هستند:

کلاس۶۵ سی‌سی:

نیایش قوتی

پارمیس شیخی پور

زهرا پورحسینی

کلاس ۸۵ سی‌سی:

النا معدنی پور

بهاره عباسی

میترا رجبی



۲۵۰ سی‌سی:

هستی رضایی

پریسا حسنی دوست

مهدیس حیدرنژادگرجی

مرحله چهارم مسابقات موتورکراس برگزار شد

چهارمین مرحله مسابقات موتورکراس قهرمانی سال ۱۴۰۲ جام شهدای گلزار کرمان صبح امروز ۱۳ بهمن ماه در پیست موتورکراس کرمان برگزار شد. نفرات برتر این مرحله به شرح زیر هستند:

کلاس ۶۵ سی‌سی:

آرین نادری نسب

امیرعلی اسدی

امیرسالار بهرامی

کلاس ۸۵ سی‌سی:

محمد امین عوض پور

ابوالفضل اسدی

رضا دیزجی

کلاس ۲۵۰ جوانان:

محمد حسین دانش پژوه

مهران حمزه‌لویی

علی زاهدی

کلاس ۴۵۰ جوانان:

پیمان علیزاده

محمد سینا دانشگر

صالح برخورداری

کلاس ۲۵۰ پیشکسوتان:

سعید قربان زاده

حمید مهین‌خاکی

جواد بیدی

کلاس ۴۵۰ پیشکسوتان:

مجتبی کریم زاده

حامد شیخ احمدی

مجید نصیرلو