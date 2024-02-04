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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

ابهام در حضور زهرا نعمتی در بازی‌های پارالمپیک

ابهام در حضور زهرا نعمتی در بازی‌های پارالمپیک

دارنده مدال طلا بازی‌های پارالمپیک‌در تیروکمان در مورد برنامه خود برای دوره آتی این‌بازی‌ها گفت: اگر در بازی‌های پاریس شرکت‌ نکنم‌ حتما به دلایل شخصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نعمتی در حاشیه مراسم تقدیر از برترین‌های فرهنگی بازی‌های پاراآسیایی در مورد برنامه‌های آتی گفت: حقیقتاً هنوز تصمیم قطعی برای حضور در مسابقات نگرفته‌ام، البته هفته آینده یکی دو جلسه با مسؤولان کمیته ملی المپیک و پارالمپیک دارم.

وی با اشاره به تقدیر صورت گرفته در مراسم امروز ادامه داد: افتخار این را داشتم که به عنوان ورزشکار اخلاق و فرهنگی تجلیل شد، این موضوع برای خود من و دیگر دوستان انگیزه می‌شود.

نعمتی در واکنش به اینکه این تقدیر مسؤولیت شما را سنگین‌تر می‌کند، تصریح کرد: مدت‌هاست مسؤولیت سنگینی بر دوش می‌کشم، فقط گاهی قهرمانی پایان کار نیست در بحث اخلاق و فرهنگ شروع کار است.

نعمتی در مورد حضور در بازی‌های پارالمپیک پاریس گفت: قطعاً اگر در بازی‌های پارالمپیک شرکت نکنم دلایل شخصی خودم را دارم و اجازه بدهید بعداً در این مورد صحبت کنم.

کد مطلب 6013956
زینب حاجی حسینی

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