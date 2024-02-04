به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نعمتی در حاشیه مراسم تقدیر از برترینهای فرهنگی بازیهای پاراآسیایی در مورد برنامههای آتی گفت: حقیقتاً هنوز تصمیم قطعی برای حضور در مسابقات نگرفتهام، البته هفته آینده یکی دو جلسه با مسؤولان کمیته ملی المپیک و پارالمپیک دارم.
وی با اشاره به تقدیر صورت گرفته در مراسم امروز ادامه داد: افتخار این را داشتم که به عنوان ورزشکار اخلاق و فرهنگی تجلیل شد، این موضوع برای خود من و دیگر دوستان انگیزه میشود.
نعمتی در واکنش به اینکه این تقدیر مسؤولیت شما را سنگینتر میکند، تصریح کرد: مدتهاست مسؤولیت سنگینی بر دوش میکشم، فقط گاهی قهرمانی پایان کار نیست در بحث اخلاق و فرهنگ شروع کار است.
نعمتی در مورد حضور در بازیهای پارالمپیک پاریس گفت: قطعاً اگر در بازیهای پارالمپیک شرکت نکنم دلایل شخصی خودم را دارم و اجازه بدهید بعداً در این مورد صحبت کنم.
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