سنتکام حمله به مواضعی در عراق و سوریه را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی تروریستهای آمریکا مدعی حمله مستقیم به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه شد.
در بیانیه سنتکام ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا چنین آمده است:
«نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) حملات هوایی را در عراق و سوریه علیه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروههای شبه نظامی وابسته به آن انجام دادند.»
«نیروهای ارتش ایالات متحده بیش از ۸۵ هدف را با هواپیماهای متعدد از جمله بمبافکنهای دوربرد که از ایالات متحده پرواز کردند، هدف قرار دادند.»
«در این حملات هوایی بیش از ۱۲۵ مهمات دقیق به کار گرفته شد. تاسیساتی که مورد اصابت قرار گرفت شامل عملیات فرماندهی و کنترل، مقرها، مراکز اطلاعاتی، راکتها و موشکها و انبارهای وسایل نقلیه بدون سرنشین (پهپادها) و تأسیسات زنجیره تأمین تدارکات و مهمات گروههای شبهنظامی و حامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که حملات علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف را تسهیل میکردند.»
بایدن: حملات به دستور من انجام شد
جو بایدن، رییسجمهور آمریکا در بیانیهای اعلام کرد ارتش ایالات متحده به دستور او به مواضعی در عراق و سوریه حمله کرده است.
رییسجمهور آمریکا در ادامه توضیح داد: «پاسخ ما امروز آغاز شد و در زمانها و اماکنی که انتخاب میکنیم ادامه خواهد یافت.»
جو بایدن گفته است: «ایالات متحده به دنبال درگیری در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر دنیا نیست.»
رییس جمهور آمریکا شامگاه جمعه به وقت محلی با انتشار بیانیهای درباره حملات کشورش به مواضعی در سوریه و عراق به تلافی حمله به پایگاه آمریکا در اردن و کشته شدن سه سرباز آمریکایی و زخمی شدن دهها نفر اعلام کرد: «پاسخ ما از امروز آغاز میشود و در طول مدت زمانی ادامه خواهد یافت.»
وزیر جنگ آمریکا: به عراق و سوریه ۸۵ بار حمله کردیم
لوید آستین وزیر جنگ آمریکا در رابطه با حملات امشب آمریکا در عرقا و سوریه گفت: «نیروهای ما امروز به ۷ پایگاه در عراق و سوریه ۸۵ بار حمله کردند.»
وی مدعی شد که «این حملات نیروی قدس و شبه نظامیان وابسته به آن را هدف قرار دادند.»
آستین با اشاره به دستور حملات از سوی بایدن نیز گفت: «پرزیدنت بایدن دستوراتی را برای اتخاذ تدابیر اضافی برای پاسخگویی سپاه پاسداران ایران و شبه نظامیان وابسته به آن صادر کرد.»
جان کربی: دنبال درگیری با ایران نیستیم
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفیددر رابطه با حملات امشب به عراق و سوریه گفت: ایالات متحده دنبال درگیری با ایران را در سطح گستردهتر در خاورمیانه نیست.
و در ادامه اضافه کرد: «همانطور که رییسجمهور تصریح کرد برای دفاع از مردم و پاسخگو کردن عاملان صدمه به آمریکاییها در زمان و مکان مورد انتخاب خودمان، تردید نخواهیم کرد.
کربی گفت: «حملات امشب آغاز شد اما پایان آن امشب نخواهد بود.»
شهادت ۳ نفر در حمله به مقر الحشد الشعبی در استان الانبار
شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع نزدیک به الحشد الشعبی گزارش داد در حمله به مقر این نیروها در استان الانبار سه نفر به شهادت رسیده و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.
البته یک مقام در نیروهای حشد شعبی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: بمبارانی که منطقه القائم را هدف قرار داد، تلفات جانی در پی نداشت.
همچنین یک مقام وزارت کشور عراق نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، هدف در «حمله» آمریکاییها یک انبار اسلحه کوچک بوده است.
مقامهای آمریکایی: این حملات آغازگر مجموعهای از حملات هستند
در همین رابطه رسانههای سوری گزارش دادند که آمریکا ۱۲ نقطه را در شهرهای المیادین، ابوکمال و گذرگاه قائم در شرق سوریه هدف قرار داده است.
فاکسنیوز نیز بهنقل از یک مقام پنتاگون مدعی شد که حملات آمریکا در خارمیانه «از چندین پلتفرم» انجام شده است.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم به نیویورکتایمز گفت واشنگتن مجموعهای از حملات علیه نیروهای تحت حمایت ایران را در ۶ نقطه در عراق و سوریه انجام داد.
همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد که آمریکا با یک حملۀ هوایی مراکزی که گروههای تحت حمایت ایران در عراق و سوریه از آنها استفاده میکردند را هدف قرار داد.
بر اساس ادعای این خبرگزاری، مقامهای آمریکایی گفتهاند که این حملات آغازگر مجموعهای از حملات در پاسخ به کشتهشدن ۳ نظامی آمریکا در پایگاه «برج -۲۲» در مرز اردن و سوریه است.
طبق ادعای آسوشیتدپرس این حملات توسط هواپیماهای بدون سرنشین و با سرنشین انجام شد و مقرهای فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات و دیگر ساختمانهای این گروهها را هدف قرار داد.
سیانان نیز به نقل از مقامات پنتاگون گزارش داد که حملات امشب با استفاده از بمب افکنهای b1 انجام شده است.
آمریکا: هیچ حملهای به داخل خاک ایران انجام نخواهیم داد
یک مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا عصر جمعه به وقت محلی به شبکه خبری سی ان ان آمریکا نزدیک به دموکرات ها و دولت بایدن گفت که ایالات متحده به داخل خاک ایران حمله نخواهد کرد و تنها بر اهدافی در خارج از این کشور متمرکز است.
این مقام آمریکایی افزود: چند روزی است که مقامات آمریکایی میدانند که اولین حملات امشب انجام خواهد شد.
برخی منابع خبری از حمله ارتش تروریست آمریکا به مقر فرماندهی عملیات حشد شعبی در استان الانبار و مقر و گردان زرهی تیپ ۱۳ در عکاشات خبر دادند.
نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که حملات دیگری در روزهای آینده انجام خواهد شد و دامنه آنها ممکن است به سایر تأسیسات و شبه نظامیان گسترش یابد.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا نیز به نیویورکتایمز گفت ایالات متحده روز جمعه مجموعهای از حملات علیه نیروهای تحت حمایت ایران را در ۶ نقطه در عراق و سوریه انجام داد.
در پی حملات امشب آمریکا برق دیرالزور در شرق سوریه به طور کامل قطع شد.
حملات موشکی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه
همزمان با حملات آمریکا به مواضعی در سوریه و عراق منابع خبری از هدف قرار گرفتن پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان گازی کونیکو در سوریه خبر دادند.
همچنین تلویزیون دولتی سوریه از آتشسوزی در داخل پایگاه نیروهای آمریکایی در داخل میدان گازی کونیکو در شرق دیرالزور خبر داد.
تلویزیون سوریه گفته این آتشسوزی بعد از یک حمله راکتی اتفاق افتاده است.
واکنش رسمی عراق به تجاوزات بامدادی آمریکا
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در واکنش به حملات آمریکا به خاک این کشور گفت: «شهر القائم و مناطق مرزی عراق هدف حملات جنگندههای ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.»
وی گفت: «این حملات در حالی صورت گرفته که عراق به طور جدی برای تضمین ثبات منطقه تلاش میکند.»
این فرمانده عراقی در آخر اضافه کرد که «تجاوزات آمریکا نقض آشکار حاکمیت عراق بوده و به تلاشهای دولت عراق ضربه وارد میکند.»
مراکز هدف قرار گرفته شده تخلیه شده بودند
رسانه های رسمی سوریه اعلام کردند که کلیه اماکن هدف قرار گرفته شده از سوی آمریکایی ها قبلاً تخلیه شده بودند!
در همین رابطه جرمی دایموند خبرنگار سیانان در تلآویو نیز در مصاحبهای با این شبکه گفت که تاخیر ۵ روزه در این عملیات به ایران فرصت داد تا فرماندهان و تسلیحات مهم را از مقر آماده و انتقال دهد.
همچنین رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی گفت: حملات امروز پس از تاخیری صورت گرفت که این اجازه را به دشمنان ما داد تا آماده شوند.
الجزیره: نیز گزارش داد که اکثر مکانهایی که در سوریه هدف قرار گرفتند، قبلاً تخلیه شده بودند.
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