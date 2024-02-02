به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رسمی سوریه سوریه از وقوع آتش‌سوزی مشکوک در داخل پایگاه نیروهای آمریکایی در داخل میدان گازی کونیکو در شرق دیرالزور خبر داد.

تلویزیون دولتی سوریه بامداد شنبه گزارش داد که این آتش‌سوزی بعد از یک حمله راکتی اتفاق افتاده است.

گفتنی است که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ترورریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به کشته شدن ۳ نظامی این کشور در حمله به پایگاه «برج -۲۲» در مرز سوریه و اردن حملاتی را به مواضع «گروه‌های تحت حمایت ایران» در عراق و سوریه انجام داده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد: ساعت ۱۶ به وقت منطقه زمانی شرقی به بیش از ۸۵ نقطه در خاک عراق و سوریه حمله کرده است.

ارتش آمریکا اعلام کرد: در حمله به این مواضع از چندین هواپیما از حمله بمب‌افکن‌های دوربرد که از ایالات متحده پرواز کرده‌اند استفاده شده است.

طبق این بیانیه، در این حملات از ۱۲۵ بمب دقیق استفاده شد و مراکز فرماندهی و کنترل عملیات‌ها، مراکز اطلاعاتی، راکتی و موشکی، انبارهای ذخیره پهپادها و تأسیسات لوجستیکی گروه‌های تحت حمایت ایران هدف قرار گرفتند.

گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حمله‌های خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاه‌های واشنگتن در منطقه، به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.