انتخاب اصلح فدای قومیت گرایی نشود

اکبر خواجه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: انتخاب اصلح، ترکیبی از دو کلمه انتخاب و اصلح بوده و انتخاب اصلح ناظر به رأی مردم است.

وی ادامه داد: مردم باید از بین گزینه‌های فراهم شده در عرصه انتخابات، اصلح‌ترین را انتخاب کنند، لازمه انتخاب اصلح تعریف مردم از واژه انتخابات و البته جایگاه و سطح فرهنگ سیاسی آنان هست که بدانند چرا انتخابات مهم بوده و قبل از آن نیز فرهنگ سیاسی مشارکتی در این جریان ملاک است.

وی اضافه کرد: اگر مبنای فرهنگ سیاسی مردم به درستی طراحی نشده باشد، انتخاب اصلح پیچیده می‌شود، در اکثر استان‌ها انتخابات به جای مفهوم انتخاباتی خود در قالب خرده فرهنگ‌ها شکل می‌گیرد، یعنی به جای پررنگ بودن جمهوریت؛ ملاک قومیت گرایی بوده و این مهم انتخاب اصلح را تحت شعاع قرار می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: با پیشرفت‌هایی که در تمامی عرصه‌ها داشته‌ایم، در انتخابات به نقطه‌ای برسیم که انتخاب اصلح یک مساله باشد، تحقق این امر گذشتن از علایق فردی، قومی و گروهی است.

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان گفت: باید افراد منتخب، از مفهوم مجلس شورای اسلامی، درک درست داشته باشند، وقتی از انتخاب اصلح صحبت کردیم، کسانی که در این عرصه وارد می‌شوند گزینش شده هستند و موضوع وعده دروغ، نباید از سوی آنان مطرح شود چرا که فاجعه آفرین و دور از شأن یک نماینده و مردم بوده، انتخابات جای وعده دادن نیست.

خواجه، تاکید کرد: این مهم گزاره‌ای مؤثر است زیرا میزان رأی ملت هست، نکته کلیدی بین ملت و مردم وجود دارد، یادمان باشد شأنیت ملت کمتر از مردم نیست.