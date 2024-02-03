برنامه دیدارهای امروز؛ قطر و ازبکستان به دنبال تکرار موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ امروز شنبه ۱۴ بهمن با انجام دو دیدار در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری خواهد شد تا پس از اردن و کره جنوبی، تکلیف دو تیم دیگر حاضر در مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات مشخص شود.

در حساس‌ترین بازی امروز تیم‌های ملی ایران و ژاپن از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به مصاف هم می‌روند و در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی قطر و ازبکستان از ساعت ۱۹ و در ورزشگاه البیت رو در روی هم قرار می‌گیرند.

قطر که در دوره قبل عنوان قهرمانی را به دست آورده بود به دنبال تکرار این موفقیت است و با توجه به میزبانی مسابقات، ازبکستان کار راحتی در برابر این تیم نخواهد داشت. در طرف مقابل ازبکستان که در جام ملت‌های سال ۲۰۱۱ تا مرحله نیمه نهایی پیش رفته بود به دنبال تکرار آن است و قطعاً قطری‌ها برابر این تیم کار راحتی نخواهند داشت.

جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲

گروه A: قطر ۳ - لبنان صفر

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه B: استرالیا ۲ - هند صفر

گروه A: چین صفر - تاجیکستان صفر

گروه B: ازبکستان صفر - سوریه صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۴ - ویتنام ۲

گروه C: امارات ۳ - هنگ‌کنگ یک

گروه C: ایران ۴ - فلسطین یک

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - بحرین یک

گروه D: اندونزی یک - عراق ۳

گروه E: مالزی صفر - اردن ۴

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه F: تایلند ۲ – قرقیزستان صفر

گروه F: عربستان ۲ – عمان یک

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه A: لبنان صفر - چین صفر

گروه A: تاجیکستان صفر - قطر یک

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه B: سوریه صفر - استرالیا یک

گروه B: هند صفر - ازبکستان ۳

گروه C: فلسطین یک - امارات یک

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه D: عراق ۲ - ژاپن یک

گروه D: ویتنام صفر - اندونزی یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - ایران یک

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه E: اردن ۲ - کره جنوبی ۲

گروه E: بحرین یک - مالزی صفر

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: عمان صفر - تایلند صفر

گروه F: قرقیزستان صفر - عربستان ۲

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: تاجیکستان ۲ - لبنان یک

گروه A: قطر یک - چین صفر

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه B: سوریه یک - هند صفر

گروه B: استرالیا یک - ازبکستان یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - فلسطین ۳

گروه C: ایران ۲ - امارات یک

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۳ - اندونزی یک

گروه D: عراق ۳ - ویتنام ۲

پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - مالزی ۳

گروه E: اردن صفر - بحرین یک

گروه F: قرقیزستان یک - عمان یک

گروه F: عربستان صفر - تایلند صفر

یک‌هشتم نهایی

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

استرالیا ۴ - اندونزی صفر

تاجیکستان یک - امارات یک (ضربات پنالتی: ۵ بر ۳ به سود تاجیکستان)

دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

عراق ۲ - اردن ۳

قطر ۲ - فلسطین یک

سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

ازبکستان ۲ - تایلند یک

عربستان یک - کره جنوبی یک (ضربات پنالتی عربستان ۲ - کره جنوبی ۴)

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

بحرین یک - ژاپن ۳

ایران یک - سوریه یک (ضربات پنالتی ایران ۵ - سوریه ۳)

یک‌چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

تاجیکستان صفر - اردن یک

استرالیا یک - کره جنوبی ۲

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

ایران - ژاپن، ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی

قطر - ازبکستان، ساعت ۱۹ در ورزشگاه البیت

نیمه‌نهایی

سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۹: بازی شماره ۴۵ - بازی شماره ۴۶، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه احمد بن علی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۵۰: بازی شماره ۴۷ - بازی شماره ۴۸، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الثمامه

فینال ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه لوسیل