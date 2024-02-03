تجمع مالباختگان خودرویی در تاکستان یک کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله باقری اظهار کرد: در پی فراخوان غیرقانونی یکی از صفحات اینستاگرامی، تجمعی در ساعت ۲۱ روز جمعه مورخ ۱۳ بهمن ماه در مقابل در منزل یکی از عوامل شرکت الماس خودرو شکل گرفت.

وی افزود: در دقایق پایانی این تجمع، بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری به سوی جمعیت توسط یکی از منسوبین به شرکت فوق‌الذکر، تعدادی از حاضران زخمی و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

آسیب‌دیدگان این حادثه شامل یکی از عوامل نیروی انتظامی و چند نفر از عابران پیاده و الباقی از تجمع‌کنندگان بودند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان تاکستان گفت: ضارب با تلاش نیروی انتظامی در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.