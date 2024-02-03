رویکرد سازمان بازرسی پیشگیری از فساد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مردم این استان شایسته خدمت صادقانه هستند، اظهار کرد: در حوزه مبارزه با فساد، مدیران دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضائی همکاری خوبی با مجموعه بازرسی داشتند.

بازرس‌کل سابق چهارمحال و بختیاری افزود: در حوزه مبارزه و پیشگیری از فساد ریل‌گذاری خوبی در استان صورت گرفته است، مدیران دستگاه‌های اجرایی قبل از انجام کاری از سازمان بازرسی مشاوره می‌گرفتند و این مسئله از تشکیل پرونده تخلف جلوگیری می‌کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی مچ‌گیری نیست، عنوان کرد: رویکرد سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری نظارت و پیشگیری از فساد و تخلف در دستگاه‌های اجرایی بود.

احمدی با اشاره به اینکه بازرسی‌های سرزده از دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری در ۵ سال گذشته در دستور کار قرار داشت، بیان کرد: همچنین دیدارهای مردمی در اولویت سازمان بازرسی بود.

بازرس‌کل سابق چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه همکاران سازمان بازرسی بر هزینه‌کرد بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظارت داشتند، گفت: این نظارت‌ها به دلیل جلوگیری از تخلف بود، حدود ۸۰۰ تذکر و اصلاح روند در طول مدت خدمت در این استان صورت گرفت و در ۱۱۰ مورد مصوبه لغو و تجدید نظر شد.