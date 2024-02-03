روح الله شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات کارکردهای زیادی در ایران دارد، اظهار کرد: به نوعی هر انتخاباتی که برگزار می‌شود مردم ثابت می‌کنند که نظام حاکم را قبول دارند و از آن در هر حادثه‌ای و هر ماجرایی حمایت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه به طور کلی انتخابات مظهر اراده جمعی ایرانیان است، افزود: آنها در هر مقطعی چه انتخاب نمایندگان و چه رئیس جمهور مسیر آینده کشور خود را انتخاب کرده و گاهی این انتخاب آینده را تضمین می‌کند.

این نویسنده قزوینی ادامه داد: ما هنوز در کشورمان مشکلات قانونی زیادی داریم و قانون در برخی عرصه‌ها قدیمی و به روز نشده و همین امر مانع و یا سرعت گیر پیشرفت بوده است و نیاز است مجلس قوی و محکم به صورت عاقلانه و همه جانبه قوانینی خوب برای این کشور تصویب کند.

وی با بیان اینکه تنها گفت و گوی صادقانه با مردم می‌تواند مسیر حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را تسهیل کند، تاکید کرد: ما باید بدانیم که مهمترین راه وطن پرستی و پاسداری از مرزهای میهن و مقابله با دشمن خارجی همین انتخابات است.

انتخابات عرصه بروز کنش اجتماعی مردم است

شریفی با بیان اینکه مردم ما مردم نجیب و محترمی هستند، ادامه داد: آنها دلشان با این آب و خاک گره خورده و آن را دوست دارند و امیدوارم که قدر این مردم را بدانیم.

وی بیان کرد: انتخابات را اگرچه حاکمیت برگزار می‌کند اما عرصه بروز کنش اجتماعی مردم است و معتمدین محله و بازار، عناصر فرهنگی و فعالان اجتماعی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه کارآمدی همه منتخبان رمز اساسی اعتماد مردم به انتخابات است، عنوان کرد: اگر مردم احساس کنند که انتخاب دولت، نماینده و اعضای شورای شهر باعث شده که زندگی بهتر و روبه جلوتری داشته باشند خودشان با شوق به صحنه می‌آیند اما متأسفانه برخی از منتخبان باعث پشیمانی مردم و دلسردی آنها نسبت به سرنوشتشان شده‌اند.

وی با بیان اینکه جامعه هنری و فرهنگی ما علاوه بر حضور باید مردم را نیز به این مهم دعوت کنند، ادامه داد: این افراد در دراز مدت باید با تولید آثار هنری و ادبی نقشی فراتر از امروز ایفا کنند.

شریفی با بیان اینکه جامعه هنری و فرهنگی کشور باید آئینه مردم باشند، تاکید کرد: جامعه هنری و فرهنگی باید بتواند حاکمیت و مردم و رابطه بین آنها و همه نواقص و نقاط قوت را نشان دهد.

وی با بیان اینکه هنرمندان در دراز مدت باید رویاهای مردم را بسازند و آینده را برایشان ترسیم کنند یادآور شد: کارهای زیادی می‌شود کرد که متأسفانه در این زمینه عقب هستیم.