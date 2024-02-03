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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

یک نویسنده قزوینی:

«گفت‌وگوی صادقانه» زمینه ساز حضور مردم در انتخابات است

«گفت‌وگوی صادقانه» زمینه ساز حضور مردم در انتخابات است

قزوین- یک نویسنده قزوینی گفت: تنها گفت و گوی صادقانه با مردم می‌تواند مسیر حضور در پای صندوق‌های رأی را تسهیل کند.

روح الله شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات کارکردهای زیادی در ایران دارد، اظهار کرد: به نوعی هر انتخاباتی که برگزار می‌شود مردم ثابت می‌کنند که نظام حاکم را قبول دارند و از آن در هر حادثه‌ای و هر ماجرایی حمایت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه به طور کلی انتخابات مظهر اراده جمعی ایرانیان است، افزود: آنها در هر مقطعی چه انتخاب نمایندگان و چه رئیس جمهور مسیر آینده کشور خود را انتخاب کرده و گاهی این انتخاب آینده را تضمین می‌کند.

این نویسنده قزوینی ادامه داد: ما هنوز در کشورمان مشکلات قانونی زیادی داریم و قانون در برخی عرصه‌ها قدیمی و به روز نشده و همین امر مانع و یا سرعت گیر پیشرفت بوده است و نیاز است مجلس قوی و محکم به صورت عاقلانه و همه جانبه قوانینی خوب برای این کشور تصویب کند.

وی با بیان اینکه تنها گفت و گوی صادقانه با مردم می‌تواند مسیر حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را تسهیل کند، تاکید کرد: ما باید بدانیم که مهمترین راه وطن پرستی و پاسداری از مرزهای میهن و مقابله با دشمن خارجی همین انتخابات است.

انتخابات عرصه بروز کنش اجتماعی مردم است

شریفی با بیان اینکه مردم ما مردم نجیب و محترمی هستند، ادامه داد: آنها دلشان با این آب و خاک گره خورده و آن را دوست دارند و امیدوارم که قدر این مردم را بدانیم.

وی بیان کرد: انتخابات را اگرچه حاکمیت برگزار می‌کند اما عرصه بروز کنش اجتماعی مردم است و معتمدین محله و بازار، عناصر فرهنگی و فعالان اجتماعی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه کارآمدی همه منتخبان رمز اساسی اعتماد مردم به انتخابات است، عنوان کرد: اگر مردم احساس کنند که انتخاب دولت، نماینده و اعضای شورای شهر باعث شده که زندگی بهتر و روبه جلوتری داشته باشند خودشان با شوق به صحنه می‌آیند اما متأسفانه برخی از منتخبان باعث پشیمانی مردم و دلسردی آنها نسبت به سرنوشتشان شده‌اند.

وی با بیان اینکه جامعه هنری و فرهنگی ما علاوه بر حضور باید مردم را نیز به این مهم دعوت کنند، ادامه داد: این افراد در دراز مدت باید با تولید آثار هنری و ادبی نقشی فراتر از امروز ایفا کنند.

شریفی با بیان اینکه جامعه هنری و فرهنگی کشور باید آئینه مردم باشند، تاکید کرد: جامعه هنری و فرهنگی باید بتواند حاکمیت و مردم و رابطه بین آنها و همه نواقص و نقاط قوت را نشان دهد.

وی با بیان اینکه هنرمندان در دراز مدت باید رویاهای مردم را بسازند و آینده را برایشان ترسیم کنند یادآور شد: کارهای زیادی می‌شود کرد که متأسفانه در این زمینه عقب هستیم.

کد مطلب 6012715

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