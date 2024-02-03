به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه ادامه رقابت‌های لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته شانزدهم

چهارشنبه ۲۵ بهمن

* فولاد خوزستان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

پنجشنبه ۲۶ بهمن

مس رفسنجان – هوادار تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین – ساعت ۱۵- ورزشگاه غدیر اهواز

آلومینیوم اراک – پرسپولیس – ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

جمعه ۲۷ بهمن

استقلال – صنعت نفت ابادان – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران



زمان مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان به دلیل حضور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا متعاقباً اعلام خواهد شد.

هفته هفدهم

چهارشنبه ۲ اسفند

گل گهرسیرجان – پیکان تهران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

پرسپولیس – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران

استقلال خوزستان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶- ورزشگاه غدیر اهواز

نساجی مازندران – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پنجشنبه ۳ اسفند

هوادار تهران – شمس آذر قزوین -ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

ملوان بندرانزلی – استقلال – ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی انزلی

صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی آبادان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ذوب آهن اصفهان – زمان این مسابقه نیز به دلیل حضور سپاهان در لیگ قهرمانان متعاقباً اعلام می‌شود.

هفته هجدهم

سه شنبه ۸ اسفند

گل گهرسیرجان – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

استقلال – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران

فولاد خوزستان – ملوان – ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

چهارشنبه ۹ اسفند

تراکتور تبریز- استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز

شمس آذر قزوین – مس رفسنجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار ازادگان قزوین

آلومیینوم اراک – هوادار تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین