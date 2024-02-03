به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه ادامه رقابتهای لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:
هفته شانزدهم
چهارشنبه ۲۵ بهمن
* فولاد خوزستان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
پنجشنبه ۲۶ بهمن
مس رفسنجان – هوادار تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین – ساعت ۱۵- ورزشگاه غدیر اهواز
آلومینیوم اراک – پرسپولیس – ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
جمعه ۲۷ بهمن
استقلال – صنعت نفت ابادان – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
زمان مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان به دلیل حضور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا متعاقباً اعلام خواهد شد.
هفته هفدهم
چهارشنبه ۲ اسفند
گل گهرسیرجان – پیکان تهران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
پرسپولیس – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶- ورزشگاه غدیر اهواز
نساجی مازندران – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
پنجشنبه ۳ اسفند
هوادار تهران – شمس آذر قزوین -ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ملوان بندرانزلی – استقلال – ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی انزلی
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ذوب آهن اصفهان – زمان این مسابقه نیز به دلیل حضور سپاهان در لیگ قهرمانان متعاقباً اعلام میشود.
هفته هجدهم
سه شنبه ۸ اسفند
گل گهرسیرجان – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
استقلال – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان – ملوان – ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
چهارشنبه ۹ اسفند
تراکتور تبریز- استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
شمس آذر قزوین – مس رفسنجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار ازادگان قزوین
آلومیینوم اراک – هوادار تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین
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