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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

شروع دوباره لیگ از ۲۵ بهمن؛

برنامه مسابقات هفته‌های شانزدهم تا هجدهم لیگ برتر اعلام شد

برنامه مسابقات هفته‌های شانزدهم تا هجدهم لیگ برتر اعلام شد

برنامه مسابقات هفته های شانزدهم تا هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه ادامه رقابت‌های لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته شانزدهم

چهارشنبه ۲۵ بهمن

* فولاد خوزستان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

پنجشنبه ۲۶ بهمن

مس رفسنجان – هوادار تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین – ساعت ۱۵- ورزشگاه غدیر اهواز
آلومینیوم اراک – پرسپولیس – ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

جمعه ۲۷ بهمن
استقلال – صنعت نفت ابادان – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران

زمان مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان به دلیل حضور سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا متعاقباً اعلام خواهد شد.

هفته هفدهم

چهارشنبه ۲ اسفند

گل گهرسیرجان – پیکان تهران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
پرسپولیس – تراکتور تبریز – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶- ورزشگاه غدیر اهواز
نساجی مازندران – مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پنجشنبه ۳ اسفند

هوادار تهران – شمس آذر قزوین -ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
ملوان بندرانزلی – استقلال – ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی انزلی
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ذوب آهن اصفهان – زمان این مسابقه نیز به دلیل حضور سپاهان در لیگ قهرمانان متعاقباً اعلام می‌شود.

هفته هجدهم

سه شنبه ۸ اسفند

گل گهرسیرجان – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
استقلال – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان – ملوان – ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

چهارشنبه ۹ اسفند

تراکتور تبریز- استقلال خوزستان – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
شمس آذر قزوین – مس رفسنجان – ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار ازادگان قزوین
آلومیینوم اراک – هوادار تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین

کد مطلب 6012737

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