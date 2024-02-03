بیش از ۱۰۰۰ خدمت مرتبط با مسکن به مددجویان البرزی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی مسکن را از جمله اساسی‌ترین نیازهایی دانست که زمینه توانمندسازی مددجویان را فراهم می‌کند و مطرح کرد: از بهمن ماه ۱۴۰۱ تاکنون رقمی معادل ۳۹ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان صرف خرید، احداث و تعمیرات یک هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی مددجویان شده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌های صرف شده در بخش مسکن مددجویی از محل اعتبارات دولتی، صدقات، مراکز نیکوکاری، خیران، زکات، آورده مددجو، وام قرض‌الحسنه تأمین شده است، افزود: طی این مدت ۳۵ مورد کمک به خرید، ۱۰۰ مورد احداث و تکمیل و کمک به احداث فضاهای جانبی مسکن شهری و روستایی و یک هزار مورد کمک به تعمیر به خانواده‌های مددجو ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با بیان اینکه خرید مسکن مشمول خانواده‌های مددجوی سه نفر به بالا می‌شود، عنوان کرد: خانواده‌های دو نفره و یک نفره در صورتی که نیاز به تعمیرات، احداث فضای جانبی و مرمت مسکن داشته باشند، می‌توانند از کمک هزینه کمیته امداد استفاده کنند.

البرزی خاطرنشان کرد: مددجویان واجد شرایط که در سامانه مسکن ملی ثبت نام کرده و به مرحله تخصیص پروژه رسیده اند در قالب خرید و احداث مسکن از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات صندوق امداد ولایت بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه کمک به خرید مسکن در مناطق شهری ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بدون سود است، افزود: این نهاد انجام خدمات عمرانی مختلف از جمله خرید و احداث مسکن برای مددجویان فاقد مسکن، تعمیر، تکمیل، بازسازی منازل، گازکشی، سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و … مددجویان تحت حمایت را در دستور کار دارد.