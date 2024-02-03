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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

«کورالاین» به تالار وحدت می‌آید

«کورالاین» به تالار وحدت می‌آید

نمایش «کورالاین» به کارگردانی امیدرضا سپهری و تهیه‌کنندگی وحید خالقی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدرضا سپهری بعد از تجربه اجرای موزیکال «عروس مردگان» در هتل اسپیناس پالاس با بازی امیر جعفری، نیکی کریمی، نازنین بیاتی و میلاد کی‌مرام، باز هم به سراغ اجرایی موزیکال رفته است.

موزیکال «کورالاین» به عنوان یک اقتباس از انیمیشنی که توسط کمپانی لایکا به کارگردانی هنری سیلک ساخته شد، سال ۱۴۰۳ در تالار وحدت روی صحنه خواهد رفت.

امیدرضا سپهری در قالب گروه مربع ۱۱ پیش از این نمایش‌های موزیکال «داستان یک عذرخواهی از آقای امانوئل»، «عروس مردگان» و «خودکشی تصادفی یک دراکولا» را روی صحنه برده است.

نمایش «کورالاین» روایت داستان زندگی گربه‌ای است که کورالاین دختری ۱۱ ساله را همراهی می‌کند؛ دختری که با پدر و مادرش به خانه‌ای عجیب و دورافتاده نقل مکان کرده‌اند.

اطلاعات تکمیلی نمایش به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6012750
فریبرز دارایی

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