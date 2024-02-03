گلبهار خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: سوادآموزی یکی از رویشهای نظام اسلامی است که بعد از پیروزی انقلاب خدمات ماندگاری را به جامعه ارائه کرده است و در راستای ریشه کنی بیسوادی تلاش میکند.
وی در ادامه با اشاره به آغاز ثبت نام از شهریور ماه و تداوم فرایند تشکیل کلاسها در سال تحصیلی جاری گفت: بر اساس اعلام سازمان نهضت سوادآموزی، با توجه به تغییرات اعمال شده و تسهیلگری در شرایط کلاسگذاری و به منظور جلوگیری از غیرفعال شدن آموزش دهندگانی که تاکنون موفق به کلاسگذاری نشدهاند، مهلت ثبت نام و کلاسگذاری دورههای سوادآموزی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تمدید و تغییرات در سامانه سواد اعمال شده است.
وی با تاکید بر اطلاعرسانی سریع موضوع به آموزشدهندگانی که تاکنون موفق به کلاسگذاری نشدهاند، گفت: انتظار است در فرصت باقیمانده، رؤسای ادارات و مجموعه سوادآموزی شهرستانها و مناطق، نهایت پیگیری و تلاش خود را برای پوشش حداکثری دورهها با استفاده از ظرفیت و مشارکت نیروهای جهادی و مردمی و آموزش دهندگان بکار گیرند.
خسروی همچنین از افراد بیسواد و کم سواد جامعه هدف نیز درخواست کرد از فرصت زمانی باقی مانده برای ثبت نام در کلاسهای سوادآموزی استفاده و از نعمت سواد بهرهمند شوند.
معاون سوادآموزی استان همچنین گزارشی از میزان ثبت نام و کلاسگذاری استان در سال جاری ارائه کرد و گفت: تاکنون چهار هزار و ۷۷۷ نفر از افراد بیسواد و کمسواد در کلاسهای سوادآموزی ثبت نام کردهاند و بیش از ۳۵ درصد حجم ابلاغی به استان تحت پوشش قرار گرفته است.
وی حجم ابلاغی سالجاری استان را ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرد و با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰ نفر آن مربوط به دوره سواد آموزی، چهار هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به دوره انتقال و تعداد چهار هزار نفر نیز مربوط به دوره تحکیم است، تصریح کرد: تلاش مجموعه سواد آموزی و دستاندرکاران امر این است که با همکاری آموزش دهندگان و بهرهگیری از ظرفیتهای درون و برون سازمانی حجم ابلاغی تحت پوشش قرار گیرد.
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