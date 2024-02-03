  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

در پژوهشگاه فضایی ایران؛

مراسم روز ملی فناوری فضایی با حضور رییس جمهور برگزار شد

مراسم روز ملی فناوری فضایی با حضور رییس جمهور برگزار شد

مراسم روز ملی فناوری فضایی صبح امروز در پژوهشگاه فضایی ایران و با حضور رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز ملی فناوری فضایی صبح امروز با حضور ابراهیم رییسی رییس جمهور، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

همزمان با برگزاری این مراسم، نمایشگاهی از دستاوردهای محققان کشور در حوزه فناوری‌های هوا و فضا برپا شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان از این نمایشگاه بازدید کرد.

ماکت‌های برخی ماهواره‌های ساخته شده توسط فناوران کشور از جمله ماهواره ثریا و ماهواره مهدا، ۷ سامانه مربوط به آتش سوزی، محیط زیست و پایش سطح آب برخی محصولات این نمایشگاه به شمار می آیند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این ۱۴ بهمن را به دنبال پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ملی امید به فضا به عنوان روز فناوری فضایی نامگذاری کرد.

کد مطلب 6012789
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها