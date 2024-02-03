پرتاب ماهواره یک کشور خارجی تا پایان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در مراسم روز فناوری فضایی که امروز صبح با حضور رئیس جمهور در محل پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد با اشاره به سیاست‌ها و راهبردهای دولت سیزدهم برای شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی کشور و برنامه‌های آینده، گفت: با راهبری رییس جمهور جزو ۱۰ کشوری هستیم که فناوری فضایی را به صورت کامل بومی کرده ایم به طوری که در حال حاضر پایگاه‌ها و ماهواره‌های خودمان را داریم و به نقطه‌ای رسیدیم که با اطمینان ماهواره عملیاتی را می‌توانیم در فضا قرار دهیم.

وی افزود: همچنین ما اکنون به جایی رسیدیم که می‌توانیم آزمایشگاه فضایی داشته باشیم و برخی امور را در فضا تست کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: دراین دولت و در طول دو سال و یک ماه به طور کلی ۱۱ پرتاب ماهواره‌ای داشتیم که انشالله با همین شتاب پیش خواهیم رفت.

وی ادامه داد: برنامه داریم که این صنعت فضایی را به عنوان صنعت اقتصادی در بیاوریم و امید داریم تا آخر این دولت یک ماهواره کشور دیگر را از خاک ایران به فضا پرتاب کنیم. اگر این اتفاق بیافتد موفقیت بزرگی است و حتی می‌توان مثل کشورهای دیگر این پرتاب را بیمه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به استفاده از نخبگان فضایی گفت: استفاده از نخبگان و همچنین نگهداشت نخبگان از اهمیت بالایی برخوردار است و افتخار داریم با حضور دکتر سالاریه به عنوان استاد دانشگاه موجی از نیروهای متخصص در صنعت فضایی شکل می‌گیرد.

زارع پور در خصوص تشکیل شورای فضایی و بودجه مورد نیاز فضایی گفت: در جلسه اول شورای فضایی مصوب شد سالی ۵۰۰ میلیون دلار برای صنعت فضایی کنار گذاشته شود اما همچنان این مقدار ۱۵۰ میلیون دلار است و اگر بخواهیم این دستاوردهای بزرگ فضایی را توسعه دهیم و به مدار ژئو برسیم قطعاً این نوع حمایت می‌تواند پشتیبان باشد و کمک کند.

وی در پایان گفت: نیاز داریم در برگزاری شورای عالی فضایی که ۱۱ سال با تعطیلی همراه بود این شورا با حضور رئیس جمهور برگزار شود چراکه می‌توان گفت شورای عالی فضایی نقطه کانونی است.