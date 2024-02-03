تاکید دیوان محاسبات بر اجرای کامل طرح نسخه الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه «بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران» با حضور دادستان، معاونین و حسابرسان دیوان محاسبات کشور و همچنین مدیرعامل و جمعی از مدیران سازمان بیمه سلامت، در این نهاد نظارتی برگزار شد.

علی کامیار در این جلسه در خصوص بودجه پیشنهادی سازمان بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: مبنای بودجه ریزی باید متناسب با واقعیات و نیازسنجی باشد، چراکه در غیر این صورت، مشکلات بسیاری بر سر راه تحقق آن حادث خواهد شد.

وی موضوع تخصیص ارز ترجیحی به اقلام دارویی را از مسائل مهم دانست و تاکید کرد: باید بررسی شود که چرا علیرغم اختصاص ارز دولتی به اقلام دارویی، هنوز مشکل کمبود دارو در کشور خودنمایی می‌کند.

کامیار ضمن تاکید بر اجرای کامل طرح نسخه الکترونیکی، بیان داشت: الکترونیکی کردن نسخه‌های پزشکان از مواردی بود که برکات زیادی را به همراه داشت اما لازم است با هدفگذاری زمانی، تا تحقق کامل و صددرصدی این طرح، آن را پیگیری کرد.

در ادامه این جلسه کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات طی سخنانی گفت: این نهاد نظارتی طی گزارشی تخصصی، عملکرد سازمان بیمه سلامت در ۶ حوزه «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳»، «منابع و مصارف سازمان»، «وضعیت مشمولین تحت پوشش بیمه سلامت»، «طرح دارویار و نسخ الکترونیک»، «بدهی سازمان به مراکز درمانی و مطالبات از دولت» و «عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه» بررسی نموده است.

همچنین محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این جلسه با قدردانی از رویکرد پیشگیرانه و حمایتی دیوان محاسبات کشور، گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی، تحقق سه عامل «پوشش جمعیتی»، «پوشش دارویی» و «تأمین مالی بیمه شدگان» از شاخصه‌هایی است که می‌توان بر اساس آن بیمه گذار را قضاوت و امتیازدهی کرد که بر این اساس سازمان بیمه سلامت ایران، از کیفیت خدمات دهی مطلوبی برخوردار است.

مدیرعامل بیمه سلامت با اشاره به اینکه در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، اقدامات مناسبی در راستای جلوگیری از شیوع آن صورت گرفت، اظهار داشت: پوشش بیمه‌ای رایگان ۵ دهک نخست درآمدی، خدمت رسانی به بیماران پرهزینه و صعب العلاج و تحقق پروژه نسخه الکترونیک پزشکان از جمله اقدامات مهمی است که به سرانجام رسیده است.