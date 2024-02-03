به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح شنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز ضمن قدردانی از اعضای شورای قضائی برای ارائه خدمات به مردم با وجود کمبودها و مشکلات موجود در استان تصریح کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه بارها تاکید کرده‌اند جلب رضایت مردم، مهمترین اولویت است و همه اقدامات باید در جهت خدمت به مردم و جلب رضایت آن‌ها باشد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به وجود فضای توأم با وحدت، هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان البرز مطرح شد: اجرا و تحقق بسیاری از برنامه‌ها منوط به همکاری مشترک و بین دستگاهی است؛ کما اینکه در برنامه‌های عملیاتی امسال که از سوی قوه قضائیه نیز ابلاغ شد اجرای بخش زیادی از محورها بر ارتباط و تعامل دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه با یکدیگر متکی است.

وی صدور اسناد کاداستر اراضی ملی، موضوع انتقال زندان رجایی شهر کرج از استان البرز که یکی از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان بود و نیز اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر شناسایی و دستگیری سریع متهمان و رسیدگی به پرونده مسمومیت‌های ناشی از مشروبات الکلی مسموم و پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی را از مصادیق این همکاری‌ها دانست که با تعامل نزدیک ادارات کل بازرسی، تعزیرات حکومتی، زندان‌ها و پزشکی قانونی با دادگستری البرز به سرانجام رسید.

فاضلی هریکندی صدور سند تمام طول مسیر رودخانه کرج و نیز بخش عمده رودخانه شور به نام دولت با نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای استان البرز را یکی دیگر از اقدامات مهم با پیگیری دادگستری استان دانست و افزود: این اقدام کار بزرگی بود که با مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی البرز با تعامل و همکاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک، شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و بازرسی کل با دادگستری کل استان به سرانجام رسید.

رئیس کل دادگستری استان البرز دستور داد علاوه بر رودخانه کرج و رودخانه شور، موضوع صدور سند سایر رودخانه‌های استان و نیز تالاب صالحیه به نام دولت در دستور کار قرار گیرد و بیان کرد: ضمن تلاش در راستای بهبود تصویر اقدامات مجموعه قضائی استان البرز با تبیین اقدامات انجام شده به مردم باید به برخی ظرافت‌های اطلاع‌رسانی در پرونده‌ها و حفظ حریم خصوصی افراد دقت نظر داشت.

وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در پزشکی قانونی البرز جهت ایجاد بستر ارتباط مکانیزه با دانشگاه علوم پزشکی، اقدامات اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان در اشتغال زندانیان و بازداشت‌های کوتاه مدت، به اداره کل تعزیرات حکومتی البرز مأموریت داد در ایام پایانی سال، نظارت بیشتری بر گرانفروشی و کم فروشی واحدهای صنفی داشته باشد و به دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان البرز هم دستور داد با تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر بازار همکاری لازم را داشته باشند.