تأثیرگذاری اربعین سال ۵۷ در همدان بر پیروزی انقلاب اسلامی

ابوالفتح مؤمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گفت: این موضوع مقدمه‌ای داشت که مقدمه آن برمی‌گردد به راهپیمایی تاسوعا و عاشورا قبل از اربعین که در این راهپیمایی یک فراخوان در اعلامیه‌ای که از سوی حضرت امام خمینی داده بودند، اولین راهپیمایی بزرگ در کل کشور برگزار و در همدان هم این راهپیمایی برگزار شد که حتی سخنران آن آقای حسین بهرامی از روحانیون و سخنگوی جامع روحانیت همدان بود، در این قضیه سخنرانی که تمام شد مردم راهپیمایی کردند و خلع شاه را خواستند.

وی گفت: یک پیامد بزرگی که این قضیه داشت در واقع این راهپیمایی هم حکومت نظامی را در آن زمان زیر سوال برد و هم شاه متوجه شد که واقعاً دیگر جایگاهی ندارد و همان بحث من صدای انقلاب شما را شنیدم بود.

مؤمن گفت: از آموزه‌های دینی در انقلاب اسلامی خیلی استفاده شد چون مبنا، مبنای دینی و اسلامی بود به همین خاطر با نزدیک شدن به اربعین حسینی در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۷ فرا رسید، اربعین حسینی بود و قبل از آن اتفاقات خاصی پیش آمده بود یکی ۲۶ دی ماه شاه از کشور خارج شد و فرار کرد و در صبح همان روز شاپور بختیار در مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان نخست وزیر انتخاب شد چون شاه تلاش کرد که از جبهه ملی هم استفاده کند و نشریات خود را به دست بیاورد و بتواند حداقل نیم بندی حکومت پهلوی را نگه دارد و جالب اینکه در همین زمان ۲۶ دی بختیار رأی اعتماد گرفت.

وی با اشاره به اینکه ۲۹ دی ماه سه روز بعد از اربعین بود که در این فاصله مجدداً امام یک اعلامیه صادر کرد و قبل از این روز ۲۵ دی اعلامیه صادر و توضیح داد که حضور مردم در اربعین امسال یک وظیفه‌ی شرعی و ملی است واستثنا است امسال و باید وضعیت به رژیم مشخص شود و شاه تکلیف خود را بداند، رفته و دیگر برنگردد افزود: اینکه اعلامیه امام و از طرفی هم که بختیار آمده بود دنبال یک فضای آرامی می‌گشت که بتواند آن چیزهایی که مد نظرش است بتواند اجرا کند به همین خاطر تصمیم داشت که برای تظاهرات اربعین در کل کشور برخورد نظامی نشود و در مسالمت انجام و اجازه داده شود که این راهپیمایی شکل بگیرد.

تاریخ نگار و مورخ و پژوهشگر همدانی اظهار کرد: از طرف دیگر سپهبد سردار زاهدی جانشین شهربانی کل کشور بود که ایشان هم اعلان کردند که با توجه به روحیه ضعیفی که نظامیان و مأمورین شهربانی دارند برخورد با مردم لازم و واجب نیست چون روحیه آنها تضعیف شده و در همدان هم همینطور بود چون به کرّات بعد از ترور سرگرد کازرونی رئیس کمیته ضد خرابکاری همدان خیلی از نظامیان عمداً ترور شدند و در خانه‌هایشان نارنجک انداختند و روحیه شأن ضعیف شده بود، زمانی که اعلامیه امام صادر شد بختیار هم این تدابیر را به کار گرفت.

وی افزود: در کل کشور مردم در راهپیمایی اربعین که بزرگترین راهپیمایی بود حتی عالیجناب ها و دیگران هم به این قضیه اذعان داشتند که خیلی راهپیمایی گسترده‌ای هم بوده حتی روزنامه اطلاعات تیتر زده بود که مثلاً در نهاوند ۵۰ هزار نفر در همدان نیم میلیون نفر شرکت کردند هر چند که اغراق است اما روزنامه کیهان و… تیتر زده بودند که جمعیت بالای ۱۲۰ هزار نفر در این راهپیمایی شرکت داشتند و قطعنامه بیش از ۱۰ ماده ایی تصویب شد و قرائت شد که خلع سلطنت را خواستند.

وی گفت: مبنای نهضت را نهضت اسلامی، رهبریت را امام و بازگشت امام و تشکیل حکومت اسلامی را واین در واقع راهپیمایی اربعین در همدان بود و تصریح کرد بحث انقلاب را، و این هم از درایت شهید مدنی بود که ۱ دی ماه ۱۳۵۷ به همدان برگشت و همدان را اداره می‌کرد و اتفاق افتاد.

وی با اشاره به اینکه شاید برای شنونده و خواننده جذاب باشد که این جمعیت گسترده برای راهپیمایی از کجا آمدند افزود: این راهپیمایی یک استثنا بود و این جمعیت از بهار، اسدآباد، فامنین و شهرهای اطراف همدان و به ویژه از روستاهای همدان شهرهای دیگر بودند، در واقع اکثر کسانی که می‌توانستند خودشان را طبق اعلامیه‌ای که امام زده بودند به همدان رساندند و در راهپیمایی شرکت کردند و حرکت انقلاب را در تصریح کرد.

وی گفت: بعد از ۱۹ دی همدان عملاً در اختیار شهید مدنی و انقلابیون بود حتی جوانان کنترل می‌کردند، این بود که تصویب کننده پیروزی انقلاب اسلامی در همدان شد و بر مبنایی شد که نشان داد آن دستگیری‌هایی که در ۲۳ آذر اتفاق افتاد ،۲۳ نفر از انقلابیون همدان را دستگیر کردند که هیچ تأثیری در روحیه مردم نداشت و نهایتاً از همه اقشار، دانشجو، روحانی، دانش آموز، فرهنگی و حتی خود نظامی‌ها در این راهپیمایی گسترده حضور داشتند و خیلی هم تأثیر گذار و فراگیر شد.