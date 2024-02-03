تحویل ۴ هزار فضای آموزشی و پرورشی از ابتدای دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بروشکی صبح امروز شنبه با تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، افزود: از زمان استقرار دولت مردمی ایران قوی، دستگاه تعلیم و تربیت شرایط متفاوتی از گذشته به خود دیده و شاهد اتفاقات و اقدامات متمایز و امید آفرینی هست که در حوزه‌ها و شاخص‌های گوناگون نمود و بروز داشته و دارد.

وی ادامه داد: از آن جمله نگاه بلند و ویژه به حوزه ساخت و ساز و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی در سطح کشور و تحویل شش هزار ۷۵۶ فضا در قالب ۳۱ هزار و ۸۷۷ کلاس و اعتباری معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان و متناظر با آن در سیستان و بلوچستان تحویل چهار هزار و۳۰۰ کلاس درس تاکنون بوده است.

وی اظهار کرد: رتبه اول در تحویل کلاس و مشارکت خیرین در سال ۱۴۰۲ را استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده و در سایه نگاه ویژه، متفاوت و متمایز دولت سیزدهم به مقوله مدرسه سازی، شاهد رشد نرخ سرانه فضای آموزشی از ۳.۲ به ۳.۸ در این خطه پهناور هستیم.

بروشکی افزود: این اقدام، در شرایطی حاصل شده که سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ جمعیت دانش‌آموزی و افزایش فزاینده آمار را در هر سال داراست و از سوی دیگر در سال‌های متمادی و ماضی عقب ماندگی تاریخی در شاخص‌های مختلف را در بر داشته و کار را در نظام آموزشی دو چندان سخت می‌کرد.

وی ادامه داد: به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی نیز در روزهای اخیر تحویل تعداد ۹۵۰ فضای جدید در قالب چهار هزار کلاس درس در کل کشور که سهم سیستان و بلوچستان ۱۵۵ پروژه با ۵۶۹ کلاس و زیربنای ۶۳ هزار و ۵۷۹ متر مربع از دیگر اقدامات دولت مردمی بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بیان کرد: از ابتدای دولت مردمی با شعار «مدرسه سازی تجلی مردمی‌سازی» تاکنون با تحویل چهار هزار و ۳۰۰ کلاس درس بیش از ۱۳۰ هزار دانش آموز سیستان و بلوچستان از نعمت فضای آموزشی و پرورشی استاندارد بهره‌مند شده‌اند و می‌توان گفت جای جای این استان به کارگاه مدرسه سازی تبدیل و نهضت بزرگ مدرسه سازی در حال فعالیت است.

وی خاطرنشان کرد: البته در این میان، نباید از نقش بی‌بدیل و تأثیرگذار خیرین نیک اندیش مدرسه ساز غافل شد و باز هم م ی توان گفت به طور میانگین در سال‌های اخیر نیمی از کلاس‌های درس در سیستان و بلوچستان با مشارکت و حضور گسترده احداث و به بهره‌برداری رسیده و شعار مدرسه سازی تجلی مردم سازی بیش از گذشته محقق شده و خواهد شد.