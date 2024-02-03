  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

معاون هماهنگ کننده سپاه خاش:

۴۰ نفر از دانش آموزان خاش به مناطق عملیاتی خوزستان اعزام شدند

۴۰ نفر از دانش آموزان خاش به مناطق عملیاتی خوزستان اعزام شدند

خاش- معاون هماهنگ کننده سپاه خاش گفت: ۴۰ نفر از دانش آموزان این شهرستان، به مناطق عملیاتی جنوب کشور و استان خوزستان اعزام شدند.

سرهنگ دوم پاسدار ابوذر جوادی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: هدف از این اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور، آشنایی این قشر با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده است.

وی اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس افزون بر ۳۶ هزار نفر از دانش آموزان کشور به شهادت رسیده‌اند، که بیش از ۲۰۰ نفر از آنها سهم سیستان و بلوچستان بوده و سبیل اخلاقی از نیکشهر به عنوان کوچک‌ترین و کم سن و سال ترین شهدای دوران جنگ تحمیلی است.

جوادی مقدم ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل‌های آینده ساز جامعه با رشادت‌های رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی از سال‌های نخستین انقلاب تاکنون سبب استحکام پایه‌های نظام بوده و دستاوردهای عظیم کشور را مرهون خون مطهر شهیدان و رزمندگان اسلام هستیم.

کد مطلب 6012884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها