۴۰ نفر از دانش آموزان خاش به مناطق عملیاتی خوزستان اعزام شدند

سرهنگ دوم پاسدار ابوذر جوادی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: هدف از این اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور، آشنایی این قشر با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده است.

وی اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس افزون بر ۳۶ هزار نفر از دانش آموزان کشور به شهادت رسیده‌اند، که بیش از ۲۰۰ نفر از آنها سهم سیستان و بلوچستان بوده و سبیل اخلاقی از نیکشهر به عنوان کوچک‌ترین و کم سن و سال ترین شهدای دوران جنگ تحمیلی است.

جوادی مقدم ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل‌های آینده ساز جامعه با رشادت‌های رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی از سال‌های نخستین انقلاب تاکنون سبب استحکام پایه‌های نظام بوده و دستاوردهای عظیم کشور را مرهون خون مطهر شهیدان و رزمندگان اسلام هستیم.