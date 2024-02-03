بیش از ۳۸۷ هزار تن نهاده دامی در سیستان و بلوچستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی پیش از ظهر شنبه در بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از مجتمع خوراک دام و طیور زاهدان کویر، افزود: بیش از ۳۸۷ هزار تن نهاده دامی با هدف حمایت از صنعت دامپروری و کاهش هزینههای خوراک دام، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بین دامداران روستایی و عشایری استان توزیع شده که این میزان، نسبت به مدت مشابه رشد پنج برابری داشته است.
وی ادامه داد» نهادههای دامی شامل ۲۱۰ هزار تن سبوس، ۳۶ هزار تن کنسانتره، ۸۵ هزار تن جو ،۳۳ هزار و ۱۰۰ تن ذرت، ۱۰ هزار تن سویا، چهار هزار و ۳۰۰ تن سیلاژ ذرت، نُه هزار تن کاه هست که در شش ۶ ماه اول سال در بین دامداران سیستان و بلوچستان توزیع شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نهادههای دامی از طریق اتحادیههای دامداران، عشایری و تعاون روستایی به دامداران عرضه میشود.
وی تصریح کرد در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۳۵ پروژه دام و طیور با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال شامل مرغداری، پرورش گاو و گوسفند و شتر مرغ، جایگاه دام و پرورش بوقلمون در سطح استان به بهرهبرداری میرسد.
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