انتقال مفاهیم انقلاب با محوریت فرهنگ و هنر در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ صبح شنبه در آئین گشایش نمایشگاه تجسم هنر بوشهر بیان کرد: با توجه به جایگاه و نگاه ویژه به حوزه هنر و هنرمند به مسئله انقلاب سالانه شاهد اجرای برنامه‌ها و جشنواره‌های متعدد با محوریت فجر و با همکاری انجمن‌های فرهنگی و هنری در استان هستیم.

وی افزود: امروز همزمان با سومین روز از بهار ۴۵ انقلاب اسلامی نمایشگاه "تجسم هنر بوشهر" در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی بوشهر گشایش یافت.

افروغ بیان کرد: ۴۰ اثر فاخر و ماندگار از ۹ هنرمند برجسته استان به مدت پنج روز در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در دهه مبارک فجر و تا پایان این ایام فرخنده دو جشنواره ملی فرهنگی و هنری دیگر در استان برگزار خواهیم کرد.

برگزاری جشنواره‌های فرهنگی هنری فجر

افروغ گفت: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی هنری فجر در دور افتاده‌ترین نقطه کشور اتفاق مهمی است که به برکت انقلاب اسلامی در حال اجرا است که نشاط و امیدآفرینی را در جامعه ترویج داده است.

وی عنوان کرد: هنر بهترین ابزار و وسیله برای ارائه موضوعات پیرامونی است که می‌تواند زمینه ارتباط تمام حوزه‌ها با همدیگر را فراهم کند.

افروغ با بیان اینکه انتقال مفاهیم انقلاب را با محوریت فرهنگ و هنر در جامعه ضروری دانست و اظهار کرد: دهه فجر به عنوان نگینی درخشان در تاریخ ایران‌زمین است که باید در قالب هنر به آیندگان معرفی شود.

وی تصریح کرد: هنرمندان با نقش‌آفرینی پررنگ خود می‌تواند موضوعات مختلف را در قالب هنر به زیبایی هر چه بیشتر و بهترین شکل ممکن به اقشار مختلف جامعه معرفی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ضمن تقدیر از هنرمندان حوزه‌های مختلف جامعه در تولید آثار فاخر و زیبا، اظهار امیدواری کرد بتوانیم با برگزاری این جشنواره‌ها هنرمندان را عرصه ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.