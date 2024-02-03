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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۴

یک مسوول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مشهد جان ۴ نفر را نجات داد

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مشهد جان ۴ نفر را نجات داد

مشهد- مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای عضو جوان ۲۱ ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به چهار بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و چهارصد و سی و نهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم محمد جواد وکیلی‌نژاد، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان شریعتی مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد زنده یاد وکیلی‌نژاد در بیمارستان منتصریه به جوانی ۱۶ ساله ساکن بجنورد که سال‌ها از نارسایی کبد رنج می‌برد اهدا و پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های این جوان مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

کد مطلب 6012987

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