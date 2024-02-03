  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

با احداث مخازن جدید؛

وضعیت پایداری آب شرب در استان بوشهر تقویت می‌شود

وضعیت پایداری آب شرب در استان بوشهر تقویت می‌شود

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: وضعیت پایداری آب شرب در استان بوشهر تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح شنبه در بازدید از پروژه‌های حوزه آب دشتستان اظهار داشت: مخزن پنج هزار مترمکعبی برازجان در راستای توزیع عادلانه آب و مدیریت توزیع در شبکه آب اجرایی شده است.

وی بیان کرد: با وارد مدار شدن این مخزن مشکل دیرینه افت فشار مشترکین قسمت شرقی شهر برازجان برطرف خواهد شد.

عالی ادامه داد: مخزن پنج هزار مترمکعبی برازجان با ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار اعتبار در دست احداث است که منبع تأمین آب آن خط ۲ کازرون تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار کرد: از مزایای مهم این پروژه می‌توان به ارتقا و پایداری آب شرب و تأمین فشار و ذخیره برای آبرسانی به محدوده بالادستی شهر برازجان اشاره کرد.

وی افزود: احداث مخزن‌های ذخیره آب یکی از رویکردهای مهم برای تقویت و پایداری آب در مناطق شهری و روستایی است که این مهم در چند سال اخیر در نقاط مختلف استان محقق شده است.

عالی یادآور شد: مخزن‌های ذخیره آب اکنون در شهرستان‌های مختلف استان در دست احداث است که تلاش داریم عمده آنها تا پیش از تابستان وارد مدار بهره برداری شود.

کد مطلب 6012990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها