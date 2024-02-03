به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح شنبه در بازدید از پروژههای حوزه آب دشتستان اظهار داشت: مخزن پنج هزار مترمکعبی برازجان در راستای توزیع عادلانه آب و مدیریت توزیع در شبکه آب اجرایی شده است.
وی بیان کرد: با وارد مدار شدن این مخزن مشکل دیرینه افت فشار مشترکین قسمت شرقی شهر برازجان برطرف خواهد شد.
عالی ادامه داد: مخزن پنج هزار مترمکعبی برازجان با ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار اعتبار در دست احداث است که منبع تأمین آب آن خط ۲ کازرون تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار کرد: از مزایای مهم این پروژه میتوان به ارتقا و پایداری آب شرب و تأمین فشار و ذخیره برای آبرسانی به محدوده بالادستی شهر برازجان اشاره کرد.
وی افزود: احداث مخزنهای ذخیره آب یکی از رویکردهای مهم برای تقویت و پایداری آب در مناطق شهری و روستایی است که این مهم در چند سال اخیر در نقاط مختلف استان محقق شده است.
عالی یادآور شد: مخزنهای ذخیره آب اکنون در شهرستانهای مختلف استان در دست احداث است که تلاش داریم عمده آنها تا پیش از تابستان وارد مدار بهره برداری شود.
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