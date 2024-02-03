به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارعی، معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در این مدت ۱۶۷۷ باند و گروههای توزیع مواد مخدر در کل کشور شناسایی و منهدم شده است.
وی افزود: بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به میزان ۳۳۱۵۷۱ کیلوگرم بوده است که ۶۴ درصد از مواد مکشوفه را شامل میشود.
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد ادامه داد: در این مدت، همچنین ۷۵۱۴۲ کیلوگرم حشیش، ۱۱۸۷۹ کیلوگرم مرفین، ۲۸۳۵۸ کیلوگرم شیشه و ۹۷۷۷ کیلوگرم هروئین کشف شده است.
زارعی افزود: از مجموع این کشفیات ۴۶۶ تن توسط فراجا، ۴۱ تن توسط وزارت اطلاعات و مابقی توسط سایر نیروهای مسؤول در امر مقابله صورت گرفته است.
وی گفت: در این ارتباط، ۴۴۳ هزار و ۵۹۶ نفر قاچاقچی، توزیع کننده و معتاد با اقدامات اطلاعاتی و فعالیتهای پلیسی شناسایی و دستگیر شدهاند که ۸۳ درصد این افراد، قاچاقچی و جز شبکههای قاچاق و توزیع مواد محسوب میشوند. همچنین در این مدت ۱۶۴۶۵ دستگاه خودرو و ۶۷۲ سلاح توقیف شده است.
این مقام مسؤول در ستاد گفت: ۷۴ درصد کشفیات ناشی از اقدامات اطلاعاتی، ۲۴ درصد با اقدامات انتظامی و ۲ درصد رزمی بوده است.
زارعی بیان داشت: در ۹ ماه اول سالجاری، ۴۸ درصد کشفیات در شرق، ۲۲ درصد در حاشیه شرق و ۳۰ درصد در سایر استانهای کشور صورت گرفته است.
وی در پایان بیان کرد: کشف ۷۰ درصد مواد در مناطق شرقی کشور نشاندهنده تلاشها و فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در راستای کنترل مرزها و افزایش تمرکز یگانهای عملیاتی در مناطق منتهی به شرق کشور و نویدبخش کاهش انتقال مواد مخدر به مناطق عمقی کشورمان است.
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