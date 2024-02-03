  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۲

زارعی اعلام کرد؛

کشف بیش از ۵۱۴ تن مواد مخدر در ۹ ماهه سال‌جاری

کشف بیش از ۵۱۴ تن مواد مخدر در ۹ ماهه سال‌جاری

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در ۹ ماهه سال‌جاری بیش از ۵۱۴ تن انواع مواد مخدر در کل کشور کشف شده که بیشترین کشفیات آن مربوط به ماده مخدر تریاک hsj.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارعی، معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در این مدت ۱۶۷۷ باند و گروه‌های توزیع مواد مخدر در کل کشور شناسایی و منهدم شده است.

وی افزود: بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به میزان ۳۳۱۵۷۱ کیلوگرم بوده است که ۶۴ درصد از مواد مکشوفه را شامل می‌شود.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد ادامه داد: در این مدت، همچنین ۷۵۱۴۲ کیلوگرم حشیش، ۱۱۸۷۹ کیلوگرم مرفین، ۲۸۳۵۸ کیلوگرم شیشه و ۹۷۷۷ کیلوگرم هروئین کشف شده است.

زارعی افزود: از مجموع این کشفیات ۴۶۶ تن توسط فراجا، ۴۱ تن توسط وزارت اطلاعات و مابقی توسط سایر نیروهای مسؤول در امر مقابله صورت گرفته است.

وی گفت: در این ارتباط، ۴۴۳ هزار و ۵۹۶ نفر قاچاقچی، توزیع کننده و معتاد با اقدامات اطلاعاتی و فعالیت‌های پلیسی شناسایی و دستگیر شده‌اند که ۸۳ درصد این افراد، قاچاقچی و جز شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد محسوب می‌شوند. همچنین در این مدت ۱۶۴۶۵ دستگاه خودرو و ۶۷۲ سلاح توقیف شده است.

این مقام مسؤول در ستاد گفت: ۷۴ درصد کشفیات ناشی از اقدامات اطلاعاتی، ۲۴ درصد با اقدامات انتظامی و ۲ درصد رزمی بوده است.

زارعی بیان داشت: در ۹ ماه اول سال‌جاری، ۴۸ درصد کشفیات در شرق، ۲۲ درصد در حاشیه شرق و ۳۰ درصد در سایر استان‌های کشور صورت گرفته است.

وی در پایان بیان کرد: کشف ۷۰ درصد مواد در مناطق شرقی کشور نشان‌دهنده تلاش‌ها و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای کنترل مرزها و افزایش تمرکز یگان‌های عملیاتی در مناطق منتهی به شرق کشور و نویدبخش کاهش انتقال مواد مخدر به مناطق عمقی کشورمان است.

کد مطلب 6013019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها