عباسعلی صفایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف از روز گذشته در این شهرستان آغازشده بود که همین مساله موجب انسداد برخی محورهای اصلی و فرعی این شهرستان شد.
فرماندار قوچان بابیان اینکه در حال حاضر تمام محورهای روستایی و شهری این شهرستان بازگشاییشده است، گفت: شن و نمکپاشی در تمام جادهها و راههای این شهرستان انجامشده و مشکلی در تردد بهویژه در محورهای روستایی وجود ندارد اما ممکن است کمی در این مسیرها کندی تردد داشته باشیم.
وی با اشاره به وضعیت تردد و عبور و مرور در سطح شهر بیان کرد: نیروهای شهرداری از شب گذشته بهصورت آمادهباش درآمده و تا صبح امروز مشغول برفروبی بودهاند که با توجه به وضعیت هوا تا ساعت ۲ عصر تردد در شهر بهصورت عادی خواهد شد.
صفایی از اسکان اضطراری تعدادی از مسافران در این شهرستان خبر داد و افزود: شب گذشته ۸۵ مسافر شهرستان درگز به علت مسدودی جاده در مسجد مهدیه قوچان اسکانیافته تا پس از بازگشایی محورهای مواصلاتی به مسیر خود ادامه دهند.
فرماندار قوچان با تأکید بر اینکه اطلاعرسانی مناسبی در زمینه بارش برف در تلویزیون انجامشده بود و بر همین اساس هیچ گردشگر و درراه ماندهای در این شهرستان طی بارش روز گذشته نداشتهایم، تصریح کرد: مدارس نوبت صبح و عصر این شهرستان امروز به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل بوده و برای فردا متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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