کلاهبردار اینترنتی کانال تلگرامی جعلی همسریابی در استان دستگیرشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عمران فر ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد که در کانال تلگرامی به قصد همسریابی بر روی لینکی کلیک کرده و پس از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی مبلغ ۴۲۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی برداشت غیر مجاز انجام شده است.

وی بیان داشت: با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های فنی کارشناسان این پلیس، متهم شناسایی و با اقدام به موقع پلیس فتا حساب مقصد مسدود و به حساب شاکی عودت داده شد.

عمران فر اظهار داشت: فضای مجازی محیطی ایده آل برای کلاهبرداران سایبری است، بنابراین به کاربران اینترنتی توصیه می‌کنیم که به هیچ وجه به افراد ناشناس که با عناوین مختلف در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی قصد دریافت وجه دارند، اعتماد نکنند.

وی افزود: شهروندان بر روی پیامک‌ها ارسال شده و لینک‌های جعلی در کانال‌ها تحت هیچ شرایطی کلیک نکنند.