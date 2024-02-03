ادامه اکران مستندهای خارجی/ دیدار کارگردانان مستند با حمیدی مقدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستندهای «خانه موقت» اثر کامیل بمبنیستا، «یخچال گریان» به کارگردانی لوتز استاوتنر، «تجارت به روش همیشگی» به کارگردانی چیندوم ایرگبو فردا یکشنبه ۱۵ بهمن ماه در سالن حقیقت نمایش خواهند داشت.
روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه در ادامه اکران مستندهای خارجی، «متحدین خوش آمدید» (شکیب اسرار، تولین ترنت)، «بسته» (تادئوش خودی)، «در رکاب حضرت عشق» (اوویدیو سالازار) از ساعت ۱۶ روی پرده خواهند رفت.
نمایش این آثار رایگان و برای علاقهمندان آزاد است.
دیدار هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با مدیر عامل مرکز
اعضای هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی دیدار کردند.
مهرداد زاهدیان رییس انجمن، هادی معصومدوست نایب رییس، پریسا عشقی دبیر، علی همراز خزانه دار، میثم شاهبابایی عضو هیات مدیره و محمدصادق جعفری بازرس انجمن، همراه با عبدالحسین بدرلو قایم مقام و معاون مستند مرکز در این جلسه حضور داشتند.
مهرداد زاهدیان رییس انجمن در این جلسه گفت: کار فرهنگی کردن در این مملکت بسیار سخت و مثل بندبازی است. انجمن صنفی مستندسازان و همه دوستانی که فعلاً ما نماینده آنها هستیم، از طیف های مختلف فکری هستند، ذات فیلمساز این است که به جامعه نگاه انتقادی داشته باشد. امیدوارم این تنوع از سمت مدیر مرکز گسترش، درک شود. تلاش این هیات مدیره این است که وجه عاقلانه و خردمندانه شخصیت ما بروز و ظهور بیشتری داشته باشد تا وجه شورانگیز احساسی. ترجیح ما این است که به امور نظم و سامان بدهیم. ما متولی انجمنی هستیم که صرف نظر از مسایل اجتماعی که بسیار مهم است، درگیر مسایل معیشتی است. مستندسازان منابع مالی اندکی در اختیار دارند و این وضعیت به نازل شدن حرفه مستندسازی منجر شده است. وقتی شما مجبورید یک فیلم کم هزینه بسازید به حداقل ها راضی میشوید و همه اینها محصول مستند را نازل و کمارزش میکند.
وی بیان کرد: همه ما باید تلاش کنیم برای فیلم مستند عیار و استاندارد تعریف کنیم، باید از حداکثر فرصت ها برای دوام و ارتقای حرفه مستندسازی استفاده کنیم.تجربههای شما در تهیه و تولید و برنامهسازی ما را امیدوار میکند که با مدیری مواجه هستیم که از جنس ماست. خوشحال میشویم همکاری های مختلفی با مرکز داشته باشیم، در زمینه حمایت مالی، تولید فیلم، برگزاری کارگاه های آموزشی و مواردی از این دست به تفاهم برسیم.
زاهدیان گفت: پیش از این شوراهای مستند به شیوه دیگری در مرکز برقرار بود، به نظر ما آن شیوه تاثیر بیشتری داشت. انجمن کارگردانان سینمای مستند در آن شورا، بیشتر دیده میشد و نقش موثرتری داشت. حضور نماینده ای از صنوف در این شوراها، ایدههای ما را به شما نزدیکتر میکند.
هادی معصومدوست نیز در این زمینه بیان کرد: وقتی درباره انجمن صنفی صحبت میکنیم، درباره یک مقطع یا یک فرد صحبت نمیکنیم، به نظرم از یک جریان و تاریخ صحبت می کنیم. برخوردهای مقطعی را نباید به کل جریان تعمیم داد. هیات مدیره ها میآیند و می روند، به نظرم اعضای انجمنها مهم هستند، منظورم همان مستندسازها هستند. من معتقدم انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند مهمترین انجمن صنفی ایران است، دلیل آن هم، اهمیت اعضای این صنف است.
میثم شاه بابایی در بخشی از این جلسه عنوان کرد: آنچه به عنوان بودجه برای مستندسازی در اغلب نهادها و موسسات در نظر گرفته میشود، کف مطالبات، ناچیز و حتی دور از شان مستندسازان و مستندسازی است. شاید بهتر باشد اعضای صنوف کارگردانی، تهیهکنندگی و دوستان در مرکز، در جلساتی به تفاهمی برسیم، رقمی منطقی با توجه به هزینهها تعیین کنیم، اگر لازم است سازمان سینمایی هم آن را ببینند و بتوانیم به یک استاندارد در دستمزد، بودجه و این گونه موارد برسیم.
علی همراز در بخش دیگری از این جلسه پیشنهاد داد: ما به دنبال ارایه یک تعریف از حرفهمان هستیم، کارگردان مستند کیست؟ در تاریخ سینما تعاریف زیادی در این مورد وجود داشت اما تعریف یکسانی وجود ندارد که همه نسبت به آن متفق القول باشند، به نظرم میشود این ۲ سوال را به اشتراک گذاشت، و در قالب یک فیلم مطرح کرد که مستند چیست و مستندساز کیست؟ از بزرگان و استادان شروع کنیم تا جوانترها، در نهایت فیلمی ساخته میشود که کارکردهای مختلفی دارد، هم یک کار آرشیوی خوب اتفاق میافتد، هم میتوانیم از آن در شبکههای اجتماعی و سایتها استفاده کنیم،
محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز در این جلسه مطرح کرد: من از زمانی که به مرکز آمدم، در تعامل با انجمنهای صنفی بودم، در ادوار گذشته هم، این توجه بوده، اما من همواره به صنف اهمیت داده و امیدوار بودم که تعامل و همراهی صنفها با مرکز و مرکز با صنوف تقویت شود. من عضو همین صنوف هستم و زیستم متعلق به این فضاست. حتی به دنبال این بودم که حتماً در شورای سیاستگذاری ۲ عضو از صنوف اصلی جریان مستندسازی حضور داشته باشند. در جشنواره «سینماحقیقت» همکاری خوبی با صنوف سینمای مستند داشتیم. حتی سال گذشته هم با وجود مشکلاتی که پیش آمد، بارها با دوستان صحبت کردیم اما آنها از جایی علاقهمند نبودند که با مرکز و جشنواره همکاری کنند.
وی تصریح کرد: مرکز گسترش مستند، مهمترین متولی تولید مستندهای هنری در ایران است. کار ما حمایت است و آنچه همه ما را به هم پیوند می دهد، مستند و خانواده مستند است. در یک سال اخیر با اعضای صنوف همکاری داشته و از کارگردانان سینمای مستند در مرکز، پروژه شروع کردهاند، نگاه ما کاملاً حرفهای، قانونمند و این همکاری در هماهنگی با سیاستهای راهبردی سازمان سینمایی بوده است.
حمیدی مقدم ادامه داد: ما در مرکز، گاردی نسبت به هیچ یک از اعضای صنوف نداریم، هدف ما گسترش سینمای مستند و حمایت از مستندسازان است، به همین دلیل جشنواره «سینماحقیقت» و همه فعالیتهایمان را هم در همین راستا تعریف میکنیم، صنوف و خانواده سینمای مستند ایران باید بتوانند در چارچوب قوانین فعالیت کنند، شاید بیش از هر چیز امنیت شغلی و تامین معیشت است، که امروز برای این خانواده بزرگ جدی است.
وی بیان کرد: من متوجه این هستم که همه ما حوزه منافعی داریم و باید با هم چالش کنیم. آقای زاهدیان مطالبه خود را دارد، من هم انگیزههای خودم را دارم. باید گفتوگو کنیم، تنها راه چاره همه ما رسیدن به تعامل و گفتوگو است. برای من و شما مهم است که مشکل شغلی و معیشتی مستندسازان را حل کنیم. حاضر هستیم در حوزه آموزش در کنار هم باشیم، ورک شاپ و کارگاه داشته باشیم. مساله پروژههای مستندنگاری دولتی اتفاقی است که همه باید بکوشیم و آن را به سامان برسانیم.
مدیر عامل مرکز گسترش گفت: مطالبه به حق مستندسازان که اینجا هم به آن اشاره شد، درباره هزینه و بودجه تولید و برآوردهای مالی در «سینماحقیقت» هم مطرح شد و خوشبختانه آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با افزایش محسوس بودجه تولید مستند برای سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
در ادامه این جلسه درباره مسایل مختلف صحبت و مقرر شد انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در پروژه مستندهای دولتی همکاری کند و مقدمات آن به زودی طی شود. همچنین محمد حمیدی مقدم درباره کارگروهها، گروه مشاوران، مشارکت در تولید، بودجه و … توضیح داد.
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