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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

با آغاز اکران آنلاین؛

«علی مسیو» صاحب تیزر شد/ سازماندهی ارتشی سری از وطن‌پرستان

«علی مسیو» صاحب تیزر شد/ سازماندهی ارتشی سری از وطن‌پرستان

تیزر مستند تاریخی «علی مسیو» به کارگردانی مسعود میر که اکران آنلاین خود را در گروه «هنر و تجربه» از هشتم بهمن در پلتفرم هاشور آغاز کرده، منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم مستند «علی مسیو» به کارگردانی محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی از جمله فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت بود.

این مستند اکران آنلاین خود را در گروه «هنر و تجربه» از هشتم بهمن آغاز کرده است، علاقمندان به مستندهای تاریخی می‌توانند این فیلم را در پلتفرم اختصاصی نمایش مستند (هاشور) تماشا کنند.

تیزر این مستند تاریخی منتشر شده و در خلاصه این فیلم آمده است: «مردم شهر در انتظار آزادی بودند و کشور در حسرت آبادی. فرمان که امضا شد دیکتاتور کودکانه گریست و هزینه اتمام دلگیری‌اش شد حصر و حبس. جماعت به شهر محبوس شدند و محتاج گندم و حاکمان ضیافت آهن و آه به راه انداختند و مشعوف سرکوب. دوباره مردی برخاست تا تاریخ شرمنده آیندگان نماند. او شد رهبر مرکز غیبی و این آغاز گمنامی او بود که تا امروز به درازا کشیده است … .»

مسعود میر کارگردان این مستند درباره این اثر گفته است: «علی مسیو» شناخت‌نامه‌ای مصور برای معرفی و غبارزدایی از شخصیتی است که بی‌تردید جنبش مشروطه بدون درایت، حمایت و اصالت او حتی در همان حد محدود هم به ثمر نمی‌شست. «علی مسیو» با سازماندهی ارتشی سری از میان وطن‌پرستان و آزادی‌خواهان آذربایجان تحت عنوان مرکز غیبی، سنگ مقاومت در تلاش برای وقوع انقلاب و البته شکستن محاصره تبریز را بنا گذاشت و در این راه از مال و جان و فرزندان خود گذشت.

کد مطلب 6011934

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