کشف شیر خشک قاچاق از دو فروشگاه در اردبیل

علیرضا آقاجعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی شیر خشک، مکمل غذایی، غذای بیمارستانی و داروی غیرمجاز از ۲ فروشگاه در اردبیل به ارزش تقریبی ۳.۵ میلیارد ریال خبر داد.
وی تصریح کرد: اقلام قاچاق در بازرسی گشت مشترک بازرسان اداره فرآوردههای طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی استان، کشف و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از عموم مردم خواست برای تهیه دارو، شیر خشک و مکملهای غذایی صرفاً به داروخانههای سطح شهر مراجعه کنند.
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