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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر داد؛

کشف شیر خشک قاچاق از دو فروشگاه در اردبیل

کشف شیر خشک قاچاق از دو فروشگاه در اردبیل

اردبیل- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: از دو فروشگاه در اردبیل شیر خشک، مکمل غذایی و داروهای قاچاق به ارزش ۳.۵ میلیارد ریال کشف شد.

علیرضا آقاجعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی شیر خشک، مکمل غذایی، غذای بیمارستانی و داروی غیرمجاز از ۲ فروشگاه در اردبیل به ارزش تقریبی ۳.۵ میلیارد ریال خبر داد.

وی تصریح کرد: اقلام قاچاق در بازرسی گشت مشترک بازرسان اداره فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی استان، کشف و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از عموم مردم خواست برای تهیه دارو، شیر خشک و مکمل‌های غذایی صرفاً به داروخانه‌های سطح شهر مراجعه کنند.

کد مطلب 6013081

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