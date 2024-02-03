  1. استانها
  2. اردبیل
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

فرماندار سرعین خبر داد؛

افتتاح و آغاز اجرای ۳۰ پروژه دهه فجر در سرعین

افتتاح و آغاز اجرای ۳۰ پروژه دهه فجر در سرعین

سرعین - فرماندار شهرستان سرعین از افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی و اقتصادی بمناسبت دهه فجر در شهرستان سرعین خبر داد.

باقر باقرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دهه فجر نماد اقتدار و پیروزی ایران اسلامی بر قدرت‌های استکباری و همچنین فرصتی مناسب برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شهرستان سرعین رشد چشم گیری داشته است، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز در همه عرصه های خدمت رسانی دولت بر مردم امکانات خوبی فراهم گردیده است.

فرماندار شهرستان سرعین افزود: همزمان با دهه فجر تعداد ۳۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در شهرستان سرعین افتتاح و به بهره‌برداری می رسد.

باقرزاده عنوان کرد: زیرسازی و آسفالت ریزی روستای آلوارس به پیست اسکی مهرگان، مسکن محرومین، احداث ساختمان غسالخانه و تملک اجرای زیرسازی و جدول گذاری کمربندی و آسفالت ریزی نمونه های از پروژه های اجرایی در شهرستان سرعین است.

کد مطلب 6013097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها